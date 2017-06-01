В Одессе почтили память жертв войны

22 июня отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

22 июня 2017 года по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха парке им. Т.Г. Шевченко состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу.

В мероприятии приняли участие: ветераны войны и участники боевых действий, руководство города и области, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, духовенство, общественность.