 
Информация к новости
  • Просмотров: 82
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одессе почтили память жертв войны

Категория: Первая полоса / Новости


В Одессе почтили память жертв войны

22 июня отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

22 июня 2017 года по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха парке им. Т.Г. Шевченко состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу.

В мероприятии приняли участие: ветераны войны и участники боевых действий, руководство города и области, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, духовенство, общественность.

 

Галерея

prev

В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
В Одессе почтили память жертв войны
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 