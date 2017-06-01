«Сегодня мы отмечаем печальную годовщину начала трагических событий для нашего народа – 22 июня стал первым черным денем Великой войны 1941-1945 годов. Вклад нашего народа в победу в той войне нигде в мире не подвергается сомнению. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем о защитниках нашей Родины, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Вечная память героям и бесконечная благодарность всем тем, кто ковал победу в тылу – подпольщикам и партизанам, детям войны, переносившим все тяготы войны наравне со взрослыми. Для нас, живущих сегодня, такие воспоминания не просто дань памяти ушедшим дням, это, прежде всего, возможность ощутить сопричастность с подвигом нашего героического народа – Народа Победителя! Эта сопричастность и есть тот непреходящий духовный дар – самое дорогое, что мы, благодарные потомки, можем унаследовать у великих предшественников! Поэтому мы никогда не позволим отнять у нас нашу память о легендарной истории нашего народа!», - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.