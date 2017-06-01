На выходные меняется схема движения автотранспорта, в связи с проведением 24 и 25 июня Международного легкоатлетического марафона

В связи с проведением 24 и 25 июня Международного легкоатлетического полумарафона «Одесский полумарафон-2017», в котором ожидается участие 4 тысяч человек, частично меняется схема движения общественного и автотранспорта. Спортсмены и любители будут состязаться в трёх дистанциях – 2 км, 5 км и 21,0975 км.

Соревнования состоятся в центральной части города, в связи с этим с 5 часов утра 24 июня до 23 часов 25 июня будет перекрыт въезд в центр города для автотранспорта. На этот период буде изменена схема движения общественного транспорта и временно отключат светофоры по маршруту соревнований.

Пассажиры, особое внимание обратите, как будут совершать движение маршрутки и троллейбусы:

С 7 часов 30 минут до 14 часов троллейбус №9 курсирует только до железнодорожного вокзала, а маршрутки: