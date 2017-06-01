

"Сегодня государственные служащие в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник. Впервые День государственной службы был установлен Президентом Украины в 2003 году в знак чрезвычайно важной роли, которую играют центральные и местные органы государственной власти и государственная служба в процессе становления в Украине суверенного демократического государства. Этот день не случайно был выбран датой проведения праздника – именно сегодня во всём мире отмечают День государственной службы Организации Объединённых Наций.

Профессиональный праздник – прекрасный повод поблагодарить работников органов государственной власти и местного самоуправления за их труд на благо развития нашей страны. Сегодня государственная служба переживает период реформирования и совершенствования, и я уверен в позитивном результате этих реформ.

Сейчас в условиях полной перезагрузки государственной службы в Украине наше государство как никогда нуждается в высококвалифицированных специалистах и мы, в свою очередь делаем всё возможное для того, чтобы наилучшим образом восполнить эту потребность. В Национальном университете «Одесская юридическая» действует магистратура государственной службы, где готовят высококвалифицированных специалистов – государственных служащих. Наши выпускники работают во всех органах государственной власти и местного самоуправления и своей каждодневной работой воплощают в жизнь прогрессивные реформы государственной службы в Украине.

Быть государственным служащим – почетная и, одновременно, очень ответственная миссия. В этот профессиональный праздник я хочу пожелать всем государственным служащим крепкого здоровья, мудрости и вдохновения в их нелегкой работе. Пусть Ваш труд всегда будет успешным и созидательным!"

- написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.