День памяти всех святых, в Одесской земле просиявших

Святые Одесской земли, молитвенники и заступники нашего края, претерпели много скорбей, лишений и гонений. Многие из них приняли мученическую кончину. Так, священномученик Григорий V, Патриарх Константинопольский, несмотря на то, что турки препятствовали распространению христианства, ремонтировал старые и строил новые православные храмы, призывал народ не изменять вере христианской. Милосердие его не имело предела. Все свои доходы, за исключением издержек, необходимых на содержание патриархии, он раздавал бедным и сиротам. Житие патриарха можно заключить его же словами, сказанными за несколько часов до смерти: «Терпением да течем на предлежащий нам подвиг добродетели, взирающе на начальника веры и совершителя Иисуса» (Евр. 12;12). На Пасху, святитель был повешен турками на воротах Патриархии. Его нетленные мощи долгое время покоились в Свято-Троицком соборе города Одессы.

Священномученик Анатолий Одесский, скончавшийся в Кылтовском Ухто-Печерском лагере (республика Коми) был выдающимся иерархом РПЦ, замечательным историком и богословом, неутомимым борцом с расколами за единство Церкви, являющим всем последующим поколениям удивительный пример верности Богу и Его святой Церкви. Андреем.

В Одессу архиепископ Анатолий прибыл в очень тяжелые годы. Закрывались и осквернялись церкви и монастыри, арестовывались священники и монахи.

Святитель Анатолий в те годы для паствы своей был щитом и ограждением. По воспоминаниям современников, это был человек редких душевных качеств. Он был мягким, сердечным и очень добрым. Его смирение и простота удивляли.

В 1937 году он был осужден и, несмотря на тяжелое физическое состояние, его отправили этапом в Кылтовский Ухто-Печерский лагерь. В конце 1937 года заключенный страдалец почти потерял зрение. Он был доведен до крайне тяжелого физического состояния. Несмотря на жестокую атмосферу заключения, Священномученик сохранил у себя Евангелие, пребывал в спокойствии духа, в глубокой молитве. Перед самой кончиной Священномученника Анатолия мучители пришли с требованием отдать Евангелие и нательный крест. Евангелие силой отняли. Но когда хотели сорвать и нательный крест, святой Священномученик возвысил свой голос, из последних сил перевернулся на грудь и, держа обеими руками нательный крест, предал свою бессмертную душу Господу Богу.

Молитвенно предстательствует пред Господом святой Священномученик Анатолий за мир, за тех христиан, которым еще предстоит, быть может, запечатлеть свою верность Христу Богу исповедничеством и мученичеством.

Перед самой кончиной священномученика Анатолия мучители пришли с требованием отдать Евангелие и нательный крест. Евангелие силой отняли… Но когда хотели сорвать и нательный крест, святой возвысил свой голос, из последних сил перевернулся на грудь и, держа обеими руками нательный крест, предал свою бессмертную душу Господу Богу.

Одним из небесных покровителей города Одессы стал и великомученик Иоанн Сочавский, пострадавший за Христа в XIV в. Святой принял мученическую кончину в г. Аккермане (ныне г. Белгород-Днестровский), расположенном неподалеку от Одессы. С именем великомученика Иоанна связывалось немало достопримечательностей старого Аккермана. Впоследствии его святые мощи перенесены в г. Сочаву — тогдашнюю столицу Молдавского княжества.

Святитель Иннокентий (Борисов) всегда отдавал себя на служение Богу и ближним. Его назвали русским Златоустом за особый дар проповедника. Святитель оставил много научно-литературных и богословско-исторических трудов. Кроме того, им были составлены многочисленные акафисты, в частности, Божественным Страстям Христовым, Покрову Пресвятой Богородицы, Архистратигу Михаилу. 25 февраля 1848 года он назначен на кафедру Херсонскую и Таврическую. В Одессе владыку ждали с нетерпением. Святитель Иннокентий занимается воспитанием духовенства и развитием проповеднических дарований, дает наставления, пишет необходимые назидания. Благодать и сила его молитв особенно проявились при осаде Одессы неприятелем в 1854 году, что вошло в предание отечественного Православия. В те дни всеобщего уныния, когда казалось, что никакая сила не остановит грозную армаду, готовую стереть с лица земли беззащитный город, этот человек великой веры со свойственной ему прозорливостью предсказывал, что бомбардировка будет непродолжительной. И, действительно, неприятель прекратил огонь и совсем оставил Одессу.

Последний день жизни святителя Иннокентия был спокойным и насыщенным, и даже в последние два с половиной часа он был в совершенно ясном и полном разуме. Просил приготовить себе постель из свежего сена. Внимательно все осмотрел. Потом в гостиной приказал положить себя на сено, сказав поспешно: «Скорее поднимите меня», и на руках двух келейников, молитвенно коленопреклоненный, скончался. Вся страна оплакивала кончину святителя Христова.

И ныне предстоит угодник Божий Иннокентий в лике святительском, ходатайствуя за оставшихся пред Господом Богом.

Праведный Иона, Одесский чудотворец — один из величайших подвижников XX века. Он явил в своем житии много различных образов святости: был обличителем обновленческого раскола и прекрасным проповедником, ревностным миссионером и питателем бедных, суровым аскетом и любящим отцом. Он получил от Бога власть целить раненые души и телеса страждущих.

Преподобный Гавриил Афонский, устроитель подворья Свято-Ильинского скита в г. Одессе. Святость жизни и его духовная сила привлекала к нему много верующих. Преподобный Гавриил оставил нам великие святыни: стопу святого апостола Андрея Первозванного, чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Млекопитательница» с частицей ризы Христа Спасителя и частицей хитона Пресвятой Богородицы. Клирики Свято-Ильинского собора города Одессы иногда слышали в подвальном помещении храма необъяснимые стуки. По свидетельству старых прихожан, внизу храма под спудом почивают мощи его строителя. По благословению высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела духовенство храма решило обследовать предполагаемое место захоронения, которое находится под крестильным помещением. Это происходило 22 июля 1994 года. Чудеса у честных мощей совершаются иногда при многих свидетелях, иногда в сокровенной тайне, по вере притекающих к святыне.

Преподобный Кукша имел от Бога дар врачевания душевных и телесных недугов. Имел он также и дар духовного рассуждения и различения помыслов. Всю жизнь свою служа людям, преподобный Кукша и сейчас пребывает в молитвенном предстательстве за мир пред престолом Божиим.

Новомученики Онуфрий, Прокопий, Геннадий и многие другие пройдя через все жизненные испытания, своей непоколебимой верой, твердостью духа, смирением и терпением преодолели все козни врага и сейчас находятся в селениях праведных, вознося за нас свои молитвы.

С течением времени не исчезает живая память об угодниках Божьих, которые оставили для нас дивный образ верного воина Христова. Всегда ощущается их духовная близость ко всем, их неиссякаемая молитвенная помощь за нас. И пусть их жизнь покажет нам, что, вопреки всем нашим слабостям и недостаткам, «Иисус Христос вчера и днесь, Тойже и вовеки» (Евр. 13;8), и что нет ничего угоднее Богу и спасительнее для человека, чем жизнь во Христе, образцом которой и являются все святые угодники, в земле Одесской просиявшие.