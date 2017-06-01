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  • Дата: Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17

С профессиональным праздником дорогие мореплаватели!

Категория: Первая полоса / Новости

С профессиональным праздником дорогие мореплаватели!

Сегодня День мореплавателя (Day of the Seafarer).

Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или, по-другому, День мореплавателя (Day of the Seafarer).  Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации (ИМО), входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию №19, послужившую основанием учреждения этого профессионального праздника.

 Праздник проходит под эгидой ИМО и каждый год посвящен определенной теме. Сама же Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) — это специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы безопасности судоходства и предотвращения загрязнения морской среды судами.

Но, как и любой профессиональный праздник, День моряка — это не только повод поздравить «морских волков». Это, прежде всего, повод заявить о насущных проблемах, с которыми сталкиваются современные моряки.

Интересы наших моряков традиционно отстаивает Украинская морская партия Сергея Кивалова. Партия была создана еще в 2001 году и с тех пор мобилизует экспертное сообщество для выработки надлежащей правовой защиты украинских моряков в стране и за рубежом.

С профессиональным праздником дорогие мореплаватели!

 

УМП зачастую непосредственно оказывает всестороннюю юридическую поддержку нашим морякам. В оказании такой помощи принимают участие известные специалисты в области международного, в том числе морского права. При Юридической клинике создана специализированная рабочая группа для помощи морякам.

С профессиональным праздником дорогие мореплаватели!

 

Защищать наших моряков приходится не только за рубежом. Не менее важно   защищать интересы украинских моряков на государственном уровне, проводя системную работу с государственными органами. УМП проводит многолетнюю результативную работу по подготовке  таких высокопрофессиональных специалистов.

Флот, доставшийся в наследство Украине, был некогда один из самых мощных и крупных в мире, насчитывал более тысячи судов различного назначения. Успешно работали, принося стабильный доход, обеспечивая рабочие места в нашей стране Черноморское, Азовское и Дунайское пароходства. Сегодня все это богатство разворовано и уничтожено. Но не смотря на все это, морская отрасль в Украине все еще жива и в о многом благодаря Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Украинская морская партия стоит у истоков становления украинского отечественного крюинга, понимая ключевую роль украинского крюинга как основы сохранения и возрождения морского потенциала Украины.

Портовое хозяйство, это то немногое, что еще осталось в морской отрасли Украины. Но и здесь потребовалось вмешательство УМП. Дело в том, что высокие портовые сборы делают украинские порты не конкурентными. Такая ситуация ставит как отдельные порты, так и отдельных перевозчиков в неблагоприятное положение, вызывает искусственное перераспределение грузопотоков. Если не принять срочные меры, наша страна имеет все шансы потерять грузопотоки. Сейчас правительство рассматривает предложения Украинской морской партии по этому вопросу.

С профессиональным праздником дорогие мореплаватели!

 

УМП строго придерживается политики реальных дел, а реальные дела не возможны без учета опыта профессионалов, трудившихся в годы, когда отрасль была одной из крупнейших в мире. Большую помощь  Украинской морской партии оказывают ветеранские организации флота, среди которых наиболее многочисленная -  «Организации ветеранов флота Черноморского морского пароходства».

С профессиональным праздником дорогие мореплаватели!

С профессиональным праздником дорогие мореплаватели!

 



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