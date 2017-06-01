Крупнейший израильский авиаперевозчик компания «EL-AL» возобновляет воздушное сообщение между Тель-Авивом и Одессой

Причем рейсы начали выполнять уже с сегодняшнего дня. Первый рейс дочерней компании авиаперевозчика прибыл в Одессу. Борт привез сто семьдесят семь пассажиров.

А всех, кто взял билеты на обратный рейс – из Одессы в Тель-Авив, получили по этому случаю праздничные пряники.

Отметим, что, по имеющейся информации, рейсы будут совершаться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам на авиалайнере «Боинг-737-800». Продолжительность перелета – менее трех часов.

При этом вопросами безопасности перелетов ведает израильская служба безопасности, которая сейчас по праву считается одной из самых строгих в мире.