Впервые в Одессе прошел Международный фестиваль ирландского танца

Очень быстрый ритм движений, великолепная осанка танцоров и сложные элементы. Под куполом спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» прошел первый Международный фестиваль ирландского танца. Фестиваль посвящен десятилетию ежегодного Одесского открытого чемпионата по ирландским танцам «Odessa Open Feis 2017».
В фестивале приняли участие около 100 спортсменов, представители самых сильных школ ирландского танца Украины и Беларуси: Bassdance, Phoenix (Минск); Narnia, Nightingale (Киев); Unicorn (Харьков); Firefly (Днепр); Shamrock,Iridanс (Одесса), лучшие музыкальные коллективы и фолк-бэнды Одессы «Oh, My Guts!» (Одесса); Клезмер бэнд «SHO».
Также специальными гостями фестиваля стали пятикратные чемпионы мира по американскому степу, победители телешоу «Украина має таланти» и «Танцуют все» Александр Останин (основатель танцевальной школы Останин-Денс) и Сергей Остапенко (Nikomo Tap Studio).
Кроме того, зрители смогли увидеть показательные выступления школ ирландского танца и гостей фестиваля - соревнование по «Treble Reel» на тему «Одесские персонажи» в сопровождении фолк-бэнда «Oh, My Guts!» и соревнование в категории «Шоу».
Программа чемпионата включает в себя несколько категорий: это сольные, парные, тройные и групповые танцы.
Сейчас в Украине ирландские танцы набирают популярность. Уже появилось много школ, и даже есть своя ассоциация. Теперь и Одесса принимает этот Международный чемпионат.