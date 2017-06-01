Впервые в Одессе прошел Международный фестиваль ирландского танца

Очень быстрый ритм движений, великолепная осанка танцоров и сложные элементы. Под куполом спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» прошел первый Международный фестиваль ирландского танца. Фестиваль посвящен десятилетию ежегодного Одесского открытого чемпионата по ирландским танцам «Odessa Open Feis 2017».

В фестивале приняли участие около 100 спортсменов, представители самых сильных школ ирландского танца Украины и Беларуси: Bassdance, Phoenix (Минск); Narnia, Nightingale (Киев); Unicorn (Харьков); Firefly (Днепр); Shamrock,Iridanс (Одесса), лучшие музыкальные коллективы и фолк-бэнды Одессы «Oh, My Guts!» (Одесса); Клезмер бэнд «SHO».

Также специальными гостями фестиваля стали пятикратные чемпионы мира по американскому степу, победители телешоу «Украина має таланти» и «Танцуют все» Александр Останин (основатель танцевальной школы Останин-Денс) и Сергей Остапенко (Nikomo Tap Studio).

Кроме того, зрители смогли увидеть показательные выступления школ ирландского танца и гостей фестиваля - соревнование по «Treble Reel» на тему «Одесские персонажи» в сопровождении фолк-бэнда «Oh, My Guts!» и соревнование в категории «Шоу».

Все представляют, когда говорят об ирландских танцах, что это чечетка. Что это синхронное движение. Особенность в том, что танцуют только при помощи ног. Руки не задействованы в ирландском танце. Вообще это очень древний вид танца. Он существует с 4 века. Но в Украине и Восточной Европе он развивается на протяжении последних 10 лет. Мы очень рады, что на сегодняшний день это танцевальное искусство активно развивается и в Одесском регионе. Спасибо президенту Одесской Юракадемии Сергею Кивалову за то, что у нас есть такие замечательные площадки, как этот спорткомплекс, способные принимать чемпионаты высочайшего уровня. — рассказала Юлия Помогабло, организатор чемпионата.

Программа чемпионата включает в себя несколько категорий: это сольные, парные, тройные и групповые танцы.

У нас коллектив на несколько тренеров, конкретно у нашего тренера – около 100 воспитанников. Самое трудное – это выносливость. Когда нужно высоко прыгать, держать выворот и крестность. — поделились Вероника и Илья, участники из Беларуси.

Сейчас в Украине ирландские танцы набирают популярность. Уже появилось много школ, и даже есть своя ассоциация. Теперь и Одесса принимает этот Международный чемпионат.