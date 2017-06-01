Не следует забывать, что основная задача Конституции – защита прав и свобод человека и гражданина!



«С Днём Конституции Украины! Ровно 21 год назад произошло значимое событие в истории нашего государства – была принята Конституция Украины. В ночь на 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла основополагающий законодательный акт, призванный консолидировать украинское общество. Основной закон Украины обозначил распределение ветвей власти и определил основы государственной политики в нашей стране. За годы своего существования Конституция Украины претерпела ряд изменений и в настоящее время продолжает реформироваться.

Конституция Украины имеет наивысшую юридическую силу, а её предписания являются нормами прямого действия, поэтому каждый гражданин Украины вправе требовать соблюдения своих конституционных прав и обращаться к государству за их защитой.

Сегодня наша страна, как никогда, нуждается в полномасштабной конституционной реформе, которая приведет к коренным изменениям в сфере государственного управления, судебной и правоохранительной системах, в пенсионной сфере и системе здравоохранения. Она предусматривает их пересмотр в сторону координации и взаимодействия всех ветвей государственной власти. Принцип разделения властей предполагает их взаимодействие на благо всего общества, а не противопоставление их друг другу.

Парламентско-президентская, а также президентско-парламентская формы правления, полностью доказали свою несостоятельность в условиях нашего государства. Народ Украины, в ходе общественной дискуссии, которой может стать Всеукраинский референдум, должен сам определить своё будущее и то, какой он хочет видеть свою страну: либо парламентской, либо президентской республикой.

В день Конституции Украины хочу выразить надежду на то, что грядущая конституционная реформа принесёт свои благотворные плоды народу Украины, и в нашей стране всегда будет торжествовать справедливость и верховенство права!»

– написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.