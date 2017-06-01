В Одессе возрождён Конкурс МИСС ТУРИЗМ

«В нашем городе проходит конкурс такого масштаба. На него съехались девушки со всего мира. Думаю, что наш город достоин этого. И наконец-то свершилось это событие. Этот конкурс впервые прошел в 2001 году, некоторое время его не проводили, теперь решили возродить»,

- рассказывает участница конкурса Кристина Гончарова.

Студентка Национального университета «Юридическая академия» Кристина уже несколько месяцев ежедневно тренируется в спортзале. Всё ради того, чтобы достойно представить наш город на Международном конкурсе красоты «Мисс туризм».

«В этом году к нам приехало 20 стран-участниц. А также представительницы разных городов Украины. Это хороший показатель, не смотря на ситуацию в стране. Мы работаем на то, чтобы показать: Одесса – туристический город. В нее нужно приезжать отдыхать, участвовать в культурных мероприятиях»,

- подчеркнула директор конкурса Татьяна Савченко.

Участница из Нигерии про Украину раньше знала только то, что наша столица – это Киев. А сейчас делится: влюбилась и в украинцев, и в нашу культуру.

«Я хотела это увидеть, привезти свою культуру. Показать, что между всеми странами есть единство. В том числе и с Нигерией», - рассказывает участница конкурса из Нигерии Наодосин.

А вот для участницы из Албании Рамелы - украинская культура знакома больше и прежде всего девушка хвалит нашу кухню.

«Мой менеджер сказал мне, что это очень хороший опыт для меня. Потому что украинцы – очень гостеприимные и прекрасные люди. Поэтому я просто обязана приехать, что бы представить здесь свою страну», - делится впечатлениями участница конкурса из Албании Рамела Колци.

Конкурс "Мисс – туризм" проходит в несколько этапов. Один из них - Мисс Бикини, в рамках которого 20 красавиц продефилировали в купальниках по побережью Аркадии.

«Считаю, что очень хорошо, что такие мероприятия проходят при поддержке почетных граждан нашего города. В частности почетного гражданина города Одессы и области Сергея Кивалова. Именно при его поддержке проходит данное мероприятие сегодня. Он всегда поддерживает культурные мероприятия и я, не понаслышке знаю это, так как я являюсь студенткой юридической академии, что в нашем университете не только созданы все условия чтобы становится профессионалом своего дела, но и для того чтобы развиваться культурно и побеждать в подобных конкурсах. Достаточно большое количество наших студенток достойно представляют наш университет и город Одесса на международных конкурсах»,

- рассказывает ведущая конкурса Валерия Прущак.

Звание Мисс Бикини получила участница из Казахстана. Эта девушка стала сегодня лучшей, поэтому она заслуживает ваших аплодисментов - слышится со сцены. Но на этом призы не закончились. Одесситка Кристина Гончарова получила специальный подарок. В этом году отметили круглую дату - 110- лет с тех пор как в Одессе прошел первый конкурс красоты и прошел он также в Аркадии.

«В те годы победила испанка, гаспажа Саграрио, и как вы правильно говорите сегодня это будет украинка. В знак благодарности она получила жетон с названием первой красавицы Одессы, корону и золотые часы. Сегодня повторяем эту традицию и вручаем золотые часы, корону и титул участнице, которая представляет наш любимый город. Пожалуйста, Кристина. Кристина Гончарова»,

- рассказывает Генеральный директор Национального комитета «Мисс Украина-Юг» Татьяна Савченко.

Всех участниц судит профессиональное жюри. Оценивались не только внешность, но и таланты конкурсанток. Ведь главный приз – 2-х килограммовая корона из чистого золота – должен достаться лучшей из лучших. Гала-концерт, на котором объявят имя победительницы, пройдет 28-го июня в Садах победы.