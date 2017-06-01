В Преображенском парке будет создан интерактивный музей истории Одессы

Об этом рассказал журналистам начальник управления охраны памятников культурного наследия Андрей Шелюгин.

По его словам, создание такого музея является важной частью программы реконструкции парка, которая уже реализуется.

Там можно будет получить информацию, в частности, о тех известных жителях города, которые были захоронены на Первом христианском кладбище, которое находилось на территории нынешнего парка. Это кладбище не просто первое в Одессе. Оно старше самого города. Ведь там захоронены люди, которые строили Одессу!»

По его словам, «…восстановить мемориальный комплекс в полном объеме не представляется возможным. Ведь захоронения находились на территории от Новощепного Ряда до «Стальканата». И значительная часть его сейчас находится под заводом «Краян»!

Поэтому решено создать интерактивный музей. Он предположительно будет располагаться в здании, которое расположено на выходе из парка в районе улицы Лазарева и в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.

Проблема, по информации чиновника, лишь в том, что оно «…много лент назад было выведено из коммунальной собственности и теперь находится в залоге у банка, который сам уже обанкротился!»

Так же в парке планируют создать аллею с экспозицией «утерянных архитектурных памятников».

Отметим, что по информации руководителя управления капитального строительства города Бориса Панова, на реконструкцию парка уже затрачено около двадцати одного миллиона гривен и до конца года будет освоено еще шесть миллионов.