Второе высшее юридическое образование для моряков без ВНО

Во все времена профессия моряка оставалась одной из самых престижных и высокооплачиваемых. Сегодня у украинских моряков появилась возможность получения второго высшего юридического образования.

«По инициативе Президента Международного гуманитарного университета, академика Кивалова Сергея Васильевича в Международном гуманитарном университете открыта абсолютно новая специальность для города Одессы, для Украины в целом – это специализация «Международное морское и таможенное право». Хотелось бы отметить, что особенностью этой специализации является возможность для человека с любым высшим образованием поступить в магистратуру по данной специализации без сертификатов Внешнего независимого оценивания», - говорит Константин Громовенко, Директор Института национального и международного права МГУ.

В первую очередь, это даёт моряку знание механизмов реализации и защиты своих прав. А это важно, учитывая юридическую незащищенность украинских моряков. Кроме того, после выхода на пенсию у моряка появится возможность найти работу на берегу. Ведь в принципе нет такой сферы, где бы не были полезны знания и опыт юриста, начиная от малого бизнеса и заканчивая администрированием и управлением. МГУ выпускает специалистов в области международного права с возможностью работать переводчиком, что также отражено в дипломе.

Учитывая, что большая часть моряков знают хотя бы один иностранный язык, официальное подтверждение уровня подготовки по специальности «переводчик» максимально расширит их возможности по трудоустройству. Задача же профсоюзов и заключается в том, чтобы помочь моряку найти достойную работу на берегу, в рамках его образования и тех навыков, которыми он овладел за время работы в море. Именно поэтому была разработана совместная программа Международного гуманитарного университета и Украинской национальной платформы морских профсоюзов. Она начала работать в прошлом году, и многие моряки уже поступили в вуз, чтобы получить высшее юридическое образование. Условия обучения, в частности, гибкий график сдачи сессии, возможность учиться и параллельно ходить в рейс, сделали это направление популярным, особенно учитывая доступную стоимость контракта (20 тысяч гривен за два года). Кроме того, в новом учебном году морякам будет предоставлена дополнительная скидка. Тот, кто при подаче документов подтвердит членство в профсоюзе-участнике Украинской национальной платформы морских профсоюзов, заплатит за обучение на 10% меньше.

Сотрудничество с Украинской национальной платформой морских профсоюзов в вузе рассматривают как один из способов повышения интереса украинских абитуриентов к отечественным учебным заведениям. Украинцы сегодня массово поступают в европейские университеты, не задумываясь о том, что высшие учебные заведения Украины готовы предложить достойную альтернативу образованию за границей.

«Наш профсоюз достаточно плотно занимается проблемами защиты прав не только работающих моряков, но и тех, кто уже сошел на берег и ищет себе место в системе трудовых отношений на берегу. Конечно же, в этих случаях дополнительное высшее юридическое образование очень полезно для тех, кто хочет работать в крюинговых компаниях, судоходных организациях. Поэтому мы сотрудничаем с Международным гуманитарным университетом, предлагаем дополнительное второе высшее образование в сфере морского права», - рассказывает Борис Бабин, Председатель Украинской национальной платформы морских профсоюзов.

Юрий Корнеев в морской профессии уже 18 лет. Свою карьеру он начинал кадетом, а сейчас уже ходит в рейсы на судах иностранных судовладельцев в должности капитана. Говорит, что углублённые знания в сфере международного морского права сегодня ему просто необходимы для качественного исполнения своих функциональных обязанностей.

«Пока я работал старпомом, особо не обращал на это внимание, мне не нужны были эти знания, теперь, когда я уже капитан, я увидел, что мне понадобятся знания в области морского права, ну и решил поступить в университет. Это открывает очень много перспектив в будущем, помимо морской работы, это также может быть работа в какой-то судоходной компании, очень многие судоходные компании требуют юридических знаний и соответствующего диплома. Также можно поступить в аспирантуру и в дальнейшем преподавать», - говорит Юрий Корнеев, капитан дальнего плавания.

Очень важен и еще один аспект: поиск «морской» работы для моряков, получивших первое высшее образование до 2013 года. При устройстве на береговые должности в портовые, судоходные, крюинговые компании сегодня иностранный работодатель требует от соискателя предъявления дипломов о высшем образовании (университет, академия) международного образца. К такому диплому, например, обязательно должно прилагаться дополнение, где дается расшифровка всех вычитанных предметов на английском языке, с количеством отработанных кредитов. «Для лиц, которые окончили морские университеты и академии в СССР, Украине и иных постсоветских странах до 2013-2015 года, такие приложения к дипломам не делались, и дополнительно получить их по месту выдачи дипломов сегодня в принципе не реально. Дипломы о высшем образовании, которые раньше выдавали наши вузы, в том числе профильные морские, не сопровождались этими дополнениями и сертификатами с указанием числа кредитов по международной шкале». В итоге – человеку проще получить второе специализированное высшее образование и предоставить работодателю полноценный европейский диплом магистра по профилю «Международное право» с печатями и расшифровкой прочитанных предметов в кредитах на английском, чем пытаться устроиться на работу со старым дипломом.

Учиться на магистра в области международного права могут бакалавры-судоводители или судомеханики, при этом при поступлении не надо будет сдавать Внешнее независимое оценивание. Таким образом, всего два года заочной учебы при минимальных финансовых затратах перед украинскими моряками открываются совершенно новые возможности профессиональной реализации.