На старте взрослой жизни

Жарким июньским днем на Одесской киностудии состоялась публичная защита дипломных работ первого выпуска кафедры кино и телевидения факультета искусства и дизайна Международного гуманитарного университета. Презентация творческих проектов привлекла немало зрителей, в числе которых были не только педагоги и студенты вуза, но и родители и родственники выпускников, которые волновались не меньше самих проектантов. Оно и понятно.
Поднявшись на сцену кинозала, декан факультета известный кинорежиссер Ярослав Лупий напомнил ребятам о важности момента.
Новая кафедра была открыта в МГУ четыре года назад, и вот уже первые студенты вместе с дипломами бакалавров получают путевки в жизнь. За четыре года ребята получили базовое всестороннее образование и прошли специализацию, связанную с телевидением, режиссурой, операторским мастерством, звукорежиссурой. Ведь здесь готовят дикторов и ведущих телевизионных программ, специалистов в области кино – операторов, звукооператоров и режиссеров.
На публичное рассмотрение были выбраны самые амбициозные, смелые, творческие работы. Это телевизионные программы и короткометражные игровые кинофильмы.
Катя Семина и Артур Долженко представили короткометражную художественную ленту под названием «Последний лист». Это драма о девушке, которая всю жизнь ждала своего возлюбленного Катя – выпускница-кинорежиссер – сама написала сценарий. Артур – звукорежиссер. Работа над фильмом заняла у ребят более года, съемки велись около двух месяцев.
Об уровне подготовки специалистов МГУ говорит и преподавательский состав. Здесь преподают профессионалы своего дела, и студенты этим фактом очень гордятся. Декан факультета Ярослав Лупий – не единственный народный артист Украины, преподающий на кафедре кино и телевидения Международного гуманитарного факультета. Среди педагогов –действующий актер театра и кино народный артист Украины Олег Школьник, актриса Украинского музыкально-драматического театра заслуженная артистка Украина Татьяна Глущенко, режиссеры, ведущие, ученые, кандидаты искусствоведения. Оттого одесские телеканалы и подразделения киностудии готовы к сотрудничеству с молодыми специалистами. Начиная с второго-третьего курса студенты МГУ внедряются в профессию. И к окончанию вуза большинство выпускников уже определились с местом работы. В основном ребята сотрудничают с региональными телеканалами. А несколько человек работают на киевских телеканалах – «Новый» и «1+1».
Дипломные фильмы и программы ребята готовили в собственной учебной студии вуза на Ришельевской улице, созданной для проведения практических занятий студентов.
Каролина Стенгач всегда мечтала о творчестве. Решив, что работа в офисе с факсами, бумагами и документами не для нее, девушка после девятого класса перевелась учиться в театральный класс, поступала на актерский факультет.
Это только старт. Но уже скоро ребята на деле будут применять полученные знания, заявлять о себе и побеждать в длинном марафоне самостоятельной жизни.