На старте взрослой жизни

Жарким июньским днем на Одесской киностудии состоялась публичная защита дипломных работ первого выпуска кафедры кино и телевидения факультета искусства и дизайна Международного гуманитарного университета. Презентация творческих проектов привлекла немало зрителей, в числе которых были не только педагоги и студенты вуза, но и родители и родственники выпускников, которые волновались не меньше самих проектантов. Оно и понятно.

Поднявшись на сцену кинозала, декан факультета известный кинорежиссер Ярослав Лупий напомнил ребятам о важности момента.

Это очень круто – презентовать свои первые кино- и теле-пробы в легендарном кинозале легендарной киностудии, где проходили просмотры фильмов, ставших ныне классикой отечественного кинематографа, которые представляли их авторы, имена которых навсегда вошли в историю кино»

— подчеркнул Ярослав Васильевич Лупий.

Новая кафедра была открыта в МГУ четыре года назад, и вот уже первые студенты вместе с дипломами бакалавров получают путевки в жизнь. За четыре года ребята получили базовое всестороннее образование и прошли специализацию, связанную с телевидением, режиссурой, операторским мастерством, звукорежиссурой. Ведь здесь готовят дикторов и ведущих телевизионных программ, специалистов в области кино – операторов, звукооператоров и режиссеров.

Для нас это важное событие. Мы выпускаем своих первых студентов и горды этим. Ведь на юге Украины нет вузов, готовящих специалистов этого профиля. Пройдя предзащиту и государственные экзамены, студенты подошли к последнему рубежу – презентации творческих работ и вынесли их на публичное обсуждение. Открытие новой кафедры в классическом в вузе четыре года назад было в какой-то степени риском. Время подтвердило правильность такого решения. И в этом – огромная заслуга президента нашего вуза Сергея Васильевича Кивалова. Нужно понимать ситуацию, идти в ногу со временем, даже на шаг опережать его, чтобы готовить востребованных квалифицированных специалистов. Сегодня в их обучении будет поставлена финальная точка. Все наши ребята креативные и талантливые. Я верю, что у них большое будущее. Они мечтали о кино и телевидении, и их мечте было суждено сбыться

— рассказала заведующая кафедрой кино и телевидения факультета искусства и дизайна Международного гуманитарного университета Татьяна Уварова.

На публичное рассмотрение были выбраны самые амбициозные, смелые, творческие работы. Это телевизионные программы и короткометражные игровые кинофильмы.

Катя Семина и Артур Долженко представили короткометражную художественную ленту под названием «Последний лист». Это драма о девушке, которая всю жизнь ждала своего возлюбленного Катя – выпускница-кинорежиссер – сама написала сценарий. Артур – звукорежиссер. Работа над фильмом заняла у ребят более года, съемки велись около двух месяцев.

Бюджет бы минимальный. Что заработали, на то и сняли. Оператором был наш друг Кирилл Сурилов, который согласился нам безвозмездно помочь. И мы ему очень благодарны за это. Актеры – это тоже наши друзья, согласившиеся поучаствовать в нашем первом проекте. Кроме кино меня очень привлекает фотография. Жизненные планы грандиозные. Но пока для грандиозных съемок мало опыта. Нужно много еще учиться. Нам есть куда расти и развиваться. Поэтому в планах – получив диплом бакалавра, продолжить обучение

— рассказала Катя Семина.

Об уровне подготовки специалистов МГУ говорит и преподавательский состав. Здесь преподают профессионалы своего дела, и студенты этим фактом очень гордятся. Декан факультета Ярослав Лупий – не единственный народный артист Украины, преподающий на кафедре кино и телевидения Международного гуманитарного факультета. Среди педагогов –действующий актер театра и кино народный артист Украины Олег Школьник, актриса Украинского музыкально-драматического театра заслуженная артистка Украина Татьяна Глущенко, режиссеры, ведущие, ученые, кандидаты искусствоведения. Оттого одесские телеканалы и подразделения киностудии готовы к сотрудничеству с молодыми специалистами. Начиная с второго-третьего курса студенты МГУ внедряются в профессию. И к окончанию вуза большинство выпускников уже определились с местом работы. В основном ребята сотрудничают с региональными телеканалами. А несколько человек работают на киевских телеканалах – «Новый» и «1+1».

Дипломные фильмы и программы ребята готовили в собственной учебной студии вуза на Ришельевской улице, созданной для проведения практических занятий студентов.

Каролина Стенгач всегда мечтала о творчестве. Решив, что работа в офисе с факсами, бумагами и документами не для нее, девушка после девятого класса перевелась учиться в театральный класс, поступала на актерский факультет.

Я очень благодарна своим педагогам и факультету в целом. У нас очень дружный курс. Поэтому некоторые работы, которые представляются сегодня, – плод коллективного труда. Я выпускаюсь по специальности как автор и ведущая теле и радиопередач. Моей задачей было подготовить 20-минутную телепрограмму. Я ее сделала в жанре интервью и назвала «Непохожие близнецы». Она посвящена трем поколениям детей и подростков – послевоенного времени, 90-х годов и наших современников, совершенно непохожих, несмотря на одинаковый возраст. У меня был очень интересный собеседник – известный журналист Ким Каневский, который, кстати, тоже является педагогом нашей кафедры, и, мне кажется, эта передача будет интересна зрителям всех поколений

— призналась Каролина Стенгач.

Это только старт. Но уже скоро ребята на деле будут применять полученные знания, заявлять о себе и побеждать в длинном марафоне самостоятельной жизни.