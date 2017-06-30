С профессиональным праздником, работники морского и речного флота!

Национальный профессиональный праздник День работников морского и речного флота Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Решение об установлении данного профессионального праздника было принято с целью возрождения и развития национальных морских традиций.

«Сегодня особенный день не только для работников морского и речного флота Украины, но и для всего нашего города и всей нашей страны, ведь по статистике каждый 20-й моряк в мире – это гражданин Украины, а каждый третий одессит – это моряк. Однако, не только представители морской профессии, но и мощнейшие морские порты приносили нашей стране огромный доход и делали нашу страну одной из сильнейших в мире. Флот, без сомнения, является основным источником богатства любого приморского государства. Так было и в нашей стране. Черноморское морское пароходство, созданное в 1833 году, к 1990 году было крупнейшим в Европе и вторым в мире, градообразующим предприятием города-миллионника Одессы, дающим работу и стабильный доход десяткам и сотням тысяч одесситов, а также лидером мировых морских перевозок.

К сожалению, мощный флот, один из самых крупных в мире, доставшийся в наследство Украине, сегодня разворован и уничтожен. Но мы не собираемся мириться с таким положением вещей в нашей стране! Одесса – это южные ворота нашего государства, и мы должны сделать все возможное для того, чтобы вернуть одесскому флоту былую мощь и вновь с гордостью сказать, что Украина – морская держава.

Именно поэтому возрождение и развитие пассажирских судов прибрежного плавания, защита прав украинских моряков, борьба с высокими тарифными сборами являются одними из приоритетных программных пунктов нашей политической силы – Украинской морской партии.

В этот день хочу искренне поздравить всех работников морского и речного флота Украины с профессиональным праздником и от всей души поблагодарить за то, что Вы выбрали такую непростую, но вместе с тем очень важную для нашей страны профессию! Вы внесли неоценимый вклад в развитие морской отрасли нашего государства и сейчас являетесь хранителями морских традицией нашего города. Крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемого оптимизма!», - написал на своей официальной странице в Facebook народый депутат Украины Сергей Кивалов.

Напомним, что в ЧМП работало более 80 тыс. человек, в том числе 27 тыс. плавсостава, а ежегодный доход пароходства составлял более 1 миллиарда долларов. Суда Черноморского морского пароходства знали и принимали в 273 портах мира! Однако полномасштабное безразличное отношение государства к потерям флота и береговой инфраструктуры отрасли привели к тому, что остатки флота сегодня не сравнимы с когда-то могучей отраслью, способной укрепить экономику государства и повысить его авторитет на международной арене. Теперь мы видим результат: при наличии мощнейших портов и выхода к двум морям, в Украине даже нет собственного флота!

Без преувеличения можно с твердостью заявить, что один из немногих в стране, кто серьезно и долгие годы (без перерывов на праздники и красные даты) занимается проблемами возрождения одесского флота и защиты прав моряков, является народный депутат Украины, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов.

На сегодняшний день в Одесском городском совете создана рабочая группа по возрождению и развитию работы пассажирских судов прибрежного плавания. В рамках этой программы продолжается активная работа над уникальным инфраструктурным и логистическим проектом – запуском Морского трамвайчика в Одессе.

Кроме того, Сергей Кивалов, как специалист в области морского права, также серьезно занимается проблемой украинских моряков-подфлажников. Ведь ни для кого не секрет, что, на сегодняшний день, судьба украинских моряков, как, впрочем, и необходимость возрождения морского флота, практически не интересует ни чиновников, ни депутатов. При этом, сами украинские моряки до сих пор не имеют надлежащей правовой защиты за рубежом. В основном это происходит из-за того, что Украина не ратифицировала Международную конвенцию о труде в морском судоходстве. Соответствующий депутатский запрос о необходимости ратификации Конвенции МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве» также был направлен нами в Министерство иностранных дел.

Также благодаря вмешательству парламентария смогли вернутся домой украинские моряки, находившиеся в течение трех месяцев под арестом в Конакри (Гвинея). Сергей Кивалов встретился с женами моряков и направил соответствующий депутатский запрос в Министерство иностранных дел Украины о необходимости принятия мер по освобождению моряков, безосновательно задержанных в порту Конакри. К делу подключились дипломатические службы и благодаря этому украинцы смогли вернуться на родину.

По просьбе Всеукраинского Объединения крюинговых компаний народный депутат инициировал создание рабочей группы по оказанию бесплатной юридической помощи морякам при Юридической клинике.

Есть ещё ряд проблем, решением которых занимает лидер УМП. Украинские порты являются постоянными и надежными источниками доходов в области транспортного бизнеса, а также пополнений в бюджет всех уровней и имеют большой транзитный потенциал. Но, высокий уровень ставок портовых сборов, взимаемых с судов в портах нашей страны не позволяет максимально эффективно использовать их транзитный потенциал. Поэтому для того, чтобы предотвратить потерю существующих транзитных грузопотоков, создать условия для их закрепления и развития, был направлен депутатский запрос на имя Премьер-министра относительно принятия мер по реализации конкурентоспособной тарифной политики относительно восстановления портовых сборов в Украине. Глава правительства довольно быстро отреагировал и в официальном ответе подчеркнул, что Министерство инфраструктуры получило указание об ускорении рассмотрения методики составления конкурентоспособных тарифов. А глава министерства Владимир Омелян подробно отчитался о проделанной работе в данной сфере.

Ещё одним важным шагом в решении кадрового обеспечения морской отрасли и повышения квалификации работающих моряков в этом году стало открытие в Международном гуманитарном университете на базе Института национального и международного права специализации - «Международное морское и таможенное право». Таким образом у украинских моряков появилась возможность получения второго высшего юридического образования. В первую очередь, это даёт моряку знание механизмов реализации и защиты своих прав, учитывая юридическую незащищенность украинских моряков. Кроме того, после выхода на пенсию у моряка появится возможность найти работу на берегу. МГУ тесно сотрудничает с Украинской национальной платформой морских профсоюзов, задача которых и заключается в том, чтобы помочь моряку найти достойную работу на берегу, в рамках его образования и тех навыков, которыми он овладел за время работы в море.