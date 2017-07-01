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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

На линейке – боевые корабли

Категория: Первая полоса / Новости


На линейке – боевые корабли

Тысячи одесситов и гостей города отмечают сегодня совместно с военными моряками 25-летие Военно-морских сил Украины. Около причалов Одесского морвокзала по случаю Дня ВМС выстроилась линейка боевых кораблей, которую возглавляет флагманский фрегат "Гетман Сагайдачный", а также образцы военной техники.

2017-й год объявлен годом ВМС, он стал переломным годом в развитии флота. Сейчас флот получает необходимые финансовые и материальные ресурсы, завершаются системные ремонты и модернизация боевых кораблей и катеров, флот пополнили четыре новые бронированные артиллерийские катера.

Галерея

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На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
На линейке – боевые корабли
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