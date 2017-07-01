Кристина Гончарова стала обладательницей престижного титула Miss Tourism Ukraine Worldwide 2017

С 24 по 28 июня в Одессе проходил международный конкурс "Miss Tourism International Ukraine, Black Sea". Организатор конкурса - Национальный комитет "Мисс Украина-Юг". В конкурсе красоты приняли участие 20 делегаток из 17 стран мира, в том числе, Китая и Нигерии.

Конкурс проходил в три этапа - 24 июня участницы продефилировали на большую сцену у памятника Дюку де Ришелье под музыкальное сопровождение Одесского муниципального театра духовой музыки. Каждая из конкурсанток представила жюри и зрителям себя и свою страну. Затем стартовал конкурс талантов.

Далее - прошел конкурс на лучший национальный костюм. По результатам двух первых этапов жюри «Мисс Туризм-2017» вручили награды лучшим из лучших.

В воскресенье, 25 июня в Аркадии прошел конкурс участниц в бикини.

А 28 июня в Садах Победы состоялась церемония награждения победительниц. Красавицы конкурсантки дефилировали на сцене в потрясающе красивых вечерних платьях. Призовые места завоевали представительницы Эстонии и Украины. Miss Tourism Ukraine World wide 2017 стала студентка Юридической академии Кристина Гончарова .

Хочу поблагодарить организаторов конкурса, а так же лично Сергея Васильевича Кивалова за то, что такой грандиозный, международный проект состоялся. Я очень горда, что в Одессу приехали самые красивые девушки со всего мира. Конкурс прошёл на высочайшем уровне, все участницы были восхищены красотой нашего города, а также организацией конкурса. Я невероятно благодарна за внимание со стороны руководства моей родной академии. Я невероятно счастлива и буду очень стараться прославлять нашу академию и город и дальше ! –

отметила Кристина Гончарова.

По слова организаторов и членов жюри конкурса"Miss Tourism International Ukraine, Black Sea , все участницы с честью представили себя и свою страну.

Все 20 конкурсанток прекрасно выступили, представили свою страну, национальные костюмы и традиции. Я очень рада , что этот конкурс снова возродился и проходит при поддержке почетных граждан Южной Пальмиры. Хочу сказать, что на базе нашего учебного заведения проходят всевозможные конкурсы красоты, музыкальные фестивали, спортивные соревнования. Благодаря подготовке такого уровня, наши студенты регулярно побеждают в международных конкурсах. Я горжусь тем, что одно из призовых мест сегодня досталось студентке Юридической академии Кристине Гончаровой. Я знаю, что она долго и усердно готовилась к конкурсу, и, безусловно, заслужила победу, -

рассказывает член жюри конкурса "Miss Tourism International Ukraine, Black Sea, студентка Юридической академии, обладательница титула «Мисс Одесса Всемирная 2017» Виктория Мельниченко.

Победительницы международного конкурса "Miss Tourism International Ukraine, Black Sea" были отмечены почетными грамотами. Так же финалистки конкурса получили ценные подарки от имени почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова.