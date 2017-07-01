Кристина Гончарова стала обладательницей престижного титула Miss Tourism Ukraine Worldwide 2017

С 24 по 28 июня в Одессе проходил международный конкурс "Miss Tourism International Ukraine, Black Sea". Организатор конкурса - Национальный комитет "Мисс Украина-Юг". В конкурсе красоты приняли участие 20 делегаток из 17 стран мира, в том числе, Китая и Нигерии.
Конкурс проходил в три этапа - 24 июня участницы продефилировали на большую сцену у памятника Дюку де Ришелье под музыкальное сопровождение Одесского муниципального театра духовой музыки. Каждая из конкурсанток представила жюри и зрителям себя и свою страну. Затем стартовал конкурс талантов.
Далее - прошел конкурс на лучший национальный костюм. По результатам двух первых этапов жюри «Мисс Туризм-2017» вручили награды лучшим из лучших.
В воскресенье, 25 июня в Аркадии прошел конкурс участниц в бикини.
А 28 июня в Садах Победы состоялась церемония награждения победительниц. Красавицы конкурсантки дефилировали на сцене в потрясающе красивых вечерних платьях. Призовые места завоевали представительницы Эстонии и Украины. Miss Tourism Ukraine World wide 2017 стала студентка Юридической академии Кристина Гончарова .
отметила Кристина Гончарова.
По слова организаторов и членов жюри конкурса"Miss Tourism International Ukraine, Black Sea , все участницы с честью представили себя и свою страну.
рассказывает член жюри конкурса "Miss Tourism International Ukraine, Black Sea, студентка Юридической академии, обладательница титула «Мисс Одесса Всемирная 2017» Виктория Мельниченко.
Победительницы международного конкурса "Miss Tourism International Ukraine, Black Sea" были отмечены почетными грамотами. Так же финалистки конкурса получили ценные подарки от имени почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова.