В Одессе проходит международная выставка-ярмарка «Мир православный»

С 1 по 9 июля по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и при поддержке почётного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова в Одесском инновационно - информационном центре «ИНВАЦ» (Ришельевская, 28) проходит выставка «Мир Православный». В выставке принимают участие монастыри и приходы Украинской Православной Церкви, иконописные мастерские, мастера церковных ремесел из Украины, России, Беларуси, Греции. Выставку освятил председатель миссионерского отдела Одесской и Измаильской епархии, настоятель храма Святой Великомученицы Татианы, протоиерей Олег Мокряк.

Эта выставка традиционная – она проходит дважды в году – после Рождества и в летнее время - в июле. Тут представлены монастыри и храмы Одесской области и других областей Украины, России, Беларуси, Молдовы, Приднестровья, Греции, Сербии. Монашествующие святой горы Афон представили иконы, фрагменты мощей, изделия декоративно-прикладного и ювелирного искусств, церковное убранство и вино, иконы и духовную литературу, сладости, кулинарные изделия и одежду, утварь и гончарные изделия. Все одесситы любят выставку, атмосфера тут очень благостная, посетители с радостью приобретают необходимую продукцию, иконы, сувениры, духовную литературу. — отметил протоиерей Олег Мокряк.

В экспозиции выставки представлен обширный выбор духовной литературы, периодические издания, иконы современных иконописцев, церковная утварь, шитье, церковные ткани, ювелирные изделия, керамика, декоративные глиняные изделия, ладан, кадильный уголь. В рамках выставки-ярмарки пройдут различные духовно-просветительские и благотворительные мероприятия, тематические круглые столы и семинары, выставка детского творчества, выступления хоровых коллективов.

Для всех верующих такая выставка – прекрасная возможность поговорить со священниками, получить добрый совет и наставления, прикоснуться к святыням. На эту выставку я привез икону «Вифлеемская» из Иерусалима, каждый гость выставки может ее увидеть. — говорит священнослужитель Черниговской епархии, протоиерей Анатолий.

В день открытия сотни одесситов уже успели посетить выставку «Мир православный» - прикоснуться к святыням и приобрести необходимые товары.

Я прихожу на эту выставку уже не первый год и хочу особо отметить, что здесь царит чудесная атмосфера, всех встречают радушно, с улыбкой. Каждый раз я приобретаю духовную литературу и иконы. Что касается продуктов – всегда покупаю бесподобный мед из монастыря и травяные лечебные чаи. — рассказывает гостья выставки, Анна.

По словам протоиерея Олега Мокряка выставка носит миссионерско-просветительский и духовный характер. В рамках выставки одесситы и гости города могут не только могут приобрести ярмарочные товары, но заказать здесь же церковные службы, требы, молебны в представленных храмах и монастырях, а также пожертвовать на их восстановление и содержание.

Православные имеют хорошую возможность просвещения, общения, как между собой, так и со священнослужителями и тем самым получают духовную радость. Я уверен, что подобных выставок и проектов должно быть как можно больше, как и православных горожан, которые ратует за строительство и воссоздание духовной обители для верующих. Народный депутат Украины Сергей Кивалов своими силами построил храм Святой Великомученицы Татианы и строит в Одессе первую в Украине церковно-приходскую школу, именно здесь юные одесситы смогут получать не только базовые знания, но и просвещаться духовно. Мы все надеемся, что с Божьей помощью это благое начинание воплотиться в жизнь.

Кроме того, в рамках выставки состоятся показы документальных фильмов о храмах Одессы и области.