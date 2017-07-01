Украина-Германия: строим мосты в медиасфере

Развитие и укрепление международных связей, а также внедрение инновационных технологий в обучении студентов – принципы по которым вот уже двадцать лет живёт Национальный университет «Одесская юридическая академия». В этот раз вуз посетили важные гости - делегация из Германии в составе директора компании WMP, информационного агентства в Берлине, и бывшего координатора спецслужб Германии. Главная цель – налаживание коммуникации и создание информационных мостов между Украиной и Германией.

«Наверняка вам известно, что как информационное агентство, мы тесно работаем со многими политиками, издательскими, информационными центрами. Все эти различные аспекты очень интересны для нас и для Украины, потому что я думаю, что у нас между Украиной и Германией есть огромные перспективы в различных областях, в сфере бизнеса, политики, средствах массовой информации. Я думаю, что сегодня это очень важно начать общение и сотрудничество друг с другом. И здесь как раз особенно молодые люди играют важную роль на том пути, которым мы собираемся вместе идти. Поэтому мы и здесь», - Мартин Хеннинг, директор компании WMP.

В ходе рабочего визита гости посетили научную библиотеку, Музей редкой книги, осмотрели лекционные аудитории и побывали в Музее оружия, а также пневматическом и боевом тире.

«Мы впечатлены Одесской Юридической академией и успели уже многое осмотреть. Все объекты имеют очень современный стандарт, очень современные библиотеки, много современных технологий, которые помогают студентам. Я уверен, что такой стандарт и, кстати, должен отметить, европейский стандарт, имеет будущее и студенты могут только гордиться своим университетом. Университет и студенты имеют реальные возможности сотрудничества с университетами Германии. И это то, что я называю «создавать мосты». Как я успел убедиться, здесь уже на практике применяют навыки сотрудничества в области международного и европейского права. Я считаю, что это очень важно и что такое сотрудничество в будущем будет только расширяться», - рассказал Бернард Шмидбауэр, координатор спецслужб Германии в отставке.

Четыре года назад в Юракадемии был открыт факультет журналистики. А уже в этом году открылась новая программа для магистров – международная журналистика. Занятия будут проводить ведущие украинские и зарубежные профессионалы как в сфере традиционных СМИ (телевидения, радио, прессы), так и в сфере новых медиа. Кроме того, журналисты-международники будут получать знания в области дипломатии и международного права. Обучение проводится сразу на нескольких иностранных языках – английском, немецком и французском.



«Позвольте мне заметить, что этот университет - совершенно необыкновенное место. Я был во многих университетах в Германии и должен сказать, что действительно сложно найти такое учебное заведение каким является этот вуз. Думаю, что студенты осознают то, что это большая честь, учиться и быть здесь.

И, я думаю, что также и немецкие студенты могут изъявить желание приехать в Одессу и учиться здесь. И, было бы конечно прекрасно с другой стороны, если студенты из Одессы могли бы поехать на учёбу в Германию. Поэтому мы и работаем над этим. Можно увидеть многих амбициозных студентов, которые хотят учиться, а также и амбициозный профессорско-преподавательский состав. Они молоды, имеют прекрасную подготовку. И эта атмосфера увлекает, появляется желание учиться, испытать что-то новое. Это очень важно для университета, найти таких людей, которые хотят творить будущее. И здесь идеальное место для этого. В Германии есть различные академические фонды, которые заинтересованы в развитии сотрудничества. Возможно вам известны некоторые из них, такие как, например, Фонд Лейбница, Лейбниц – это немецкий исследователь, учёный, который жил более 250 лет назад в Германии, или, Фраунгофер Институт. Мы хотели бы донести в Германии, что Украина является очень важным государством для развития отношений»,

- Мартин Хеннинг Директор компании WMP.

В перспективе – проведение летних школ для будущих журналистов на базе Юракадемии, обмен студентами, а также реализация совместных творческих проектов.