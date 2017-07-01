Украина-Германия: строим мосты в медиасфере

Развитие и укрепление международных связей, а также внедрение инновационных технологий в обучении студентов – принципы по которым вот уже двадцать лет живёт Национальный университет «Одесская юридическая академия». В этот раз вуз посетили важные гости - делегация из Германии в составе директора компании WMP, информационного агентства в Берлине, и бывшего координатора спецслужб Германии. Главная цель – налаживание коммуникации и создание информационных мостов между Украиной и Германией.
В ходе рабочего визита гости посетили научную библиотеку, Музей редкой книги, осмотрели лекционные аудитории и побывали в Музее оружия, а также пневматическом и боевом тире.
Четыре года назад в Юракадемии был открыт факультет журналистики. А уже в этом году открылась новая программа для магистров – международная журналистика. Занятия будут проводить ведущие украинские и зарубежные профессионалы как в сфере традиционных СМИ (телевидения, радио, прессы), так и в сфере новых медиа. Кроме того, журналисты-международники будут получать знания в области дипломатии и международного права. Обучение проводится сразу на нескольких иностранных языках – английском, немецком и французском.
«Позвольте мне заметить, что этот университет - совершенно необыкновенное место. Я был во многих университетах в Германии и должен сказать, что действительно сложно найти такое учебное заведение каким является этот вуз. Думаю, что студенты осознают то, что это большая честь, учиться и быть здесь.
И, я думаю, что также и немецкие студенты могут изъявить желание приехать в Одессу и учиться здесь. И, было бы конечно прекрасно с другой стороны, если студенты из Одессы могли бы поехать на учёбу в Германию. Поэтому мы и работаем над этим. Можно увидеть многих амбициозных студентов, которые хотят учиться, а также и амбициозный профессорско-преподавательский состав. Они молоды, имеют прекрасную подготовку. И эта атмосфера увлекает, появляется желание учиться, испытать что-то новое. Это очень важно для университета, найти таких людей, которые хотят творить будущее. И здесь идеальное место для этого. В Германии есть различные академические фонды, которые заинтересованы в развитии сотрудничества. Возможно вам известны некоторые из них, такие как, например, Фонд Лейбница, Лейбниц – это немецкий исследователь, учёный, который жил более 250 лет назад в Германии, или, Фраунгофер Институт. Мы хотели бы донести в Германии, что Украина является очень важным государством для развития отношений»,
В перспективе – проведение летних школ для будущих журналистов на базе Юракадемии, обмен студентами, а также реализация совместных творческих проектов.