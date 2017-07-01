Ветераны ЧМП: Вернем Украине статус морской державы!

2 июля в Украине отмечается день работников морского и речного флота. По такому случаю в воскресенье в парке Шевченко у памятника погибшим морякам и кораблям Черноморского морского пароходства собрались ветераны ЧМП. Трудно определить, какой в большей степени была эта встреча – веселой или грустной. Скорее, ностальгической. Да, как полагается, подняли «по чарочке» ветераны, чтоб пожелать здоровья друг другу и помянуть тех, кого уж с нами нет. Причем, поминали не только людей, но и суда, на которых пройдено немало миль. Поминали, как старых друзей.
Упадок флота также связан с отстающим уровнем промышленности государства. Однако морское сообщество надеется на возрождение сильного пароходства. Вот что сообщил председатель совета «Организации ветеранов флота Черноморского морского пароходства», член правления ассоциации морских капитанов Одессы Олег Яковлевич Пастернак:
Народный депутат Украины, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов так же передал свои поздравления ветеранам:
Дорогие ветераны Черноморского морского флота!
Сегодня особенный день не только для работников морского и речного флота Украины, но и для всего нашего города и всей нашей страны, ведь по статистике каждый 20-й моряк в мире – это гражданин Украины, а каждый третий одессит – это моряк. Однако, не только представители морской профессии, но и мощнейшие морские порты приносили нашей стране огромный доход и делали нашу страну одной из сильнейших в мире. Флот, без сомнения, является основным источником богатства любого приморского государства. Так было и в нашей стране. Черноморское морское пароходство, созданное в 1833 году, к 1990 году было крупнейшим в Европе и вторым в мире, градообразующим предприятием города-миллионника Одессы, дающим работу и стабильный доход десяткам и сотням тысяч одесситов, а также лидером мировых морских перевозок. В ЧМП работало более 80 тысяч человек, в том числе 27 тысяч плавсостава, а ежегодный доход пароходства составлял более 1 миллиарда долларов. Суда Черноморского морского пароходства знали и принимали в 273 портах мира!
К сожалению, мощный флот, один из самых крупных в мире, доставшийся в наследство Украине, сегодня разворован и уничтожен. За последние годы полномасштабное безразличное отношение государства к потерям флота и береговой инфраструктуры отрасли привели к тому, что остатки флота сегодня не сравнимы с когда-то могучей отраслью, способной укрепить экономику государства и повысить его авторитет на международной арене. Теперь мы видим результат: при наличии мощнейших портов и выхода к двум морям, в Украине даже нет собственного флота!
Но мы не собираемся мириться с таким положением вещей в нашей стране! Одесса – это южные ворота нашего государства, и мы должны сделать все возможное для того, чтобы вернуть одесскому флоту былую мощь. И тогда мы сможем с гордостью сказать, что Украина – морская держава. Чтобы сохранить наше государство, нужно развивать самые важные для страны отрасли, те, в которых работают десятки тысяч наших соотечественников. Одной из таких отраслей является морехозяйственный комплекс.
Именно поэтому, возрождение и развитие пассажирских судов прибрежного плавания является одним из приоритетных программных пунктов нашей политической силы – Украинской морской партии.
На сегодняшний день в Одесском городском совете создана рабочая группа по возрождению и развитию работы пассажирских судов прибрежного плавания. Сейчас мы продолжаем активно работать над уникальным инфраструктурным и логистическим проектом – запуском Морского трамвайчика в Одессе.
Важно также отметить, что украинские порты являются постоянными и надежными источниками доходов в области транспортного бизнеса, а также пополнений в бюджет всех уровней и имеют большой транзитный потенциал. Но, высокий уровень ставок портовых сборов, взимаемых с судов в портах нашей страны не позволяет максимально эффективно использовать их транзитный потенциал. Поэтому для того, чтобы предотвратить потерю существующих транзитных грузопотоков, создать условия для их закрепления и развития, мы делаем все для реализации конкурентоспособной тарифной политики портовых сборов в Украине. И уже сегодня есть серьёзные подвижки в этой области.
Кроме того, наша политическая сила серьезно занимается проблемой украинских моряков-подфлажников, судьба которых, как, впрочем, и необходимость возрождения морского флота, практически не интересует ни чиновников, ни депутатов. Мы стараемся делать все возможное для их надлежащей правовой защиты. Боремся за ратификацию Украиной Международной конвенции о труде в морском судоходстве, возвращаем наших моряков из плена, создали специальную рабочую группу по оказанию бесплатной юридической помощи морякам при Юридической клинике, даём научно - практические разъяснения Всеукраинскому Объединению крюинговых компаний и многое другое.
Наши моряки – это гордость Украины, и мы будем делать всё от нас зависящее для того, чтобы они, находясь далеко от дома, всегда ощущали поддержку и чувствовали себя в безопасности.
И сегодня, в День работников морского и речного флота, я хотел бы искренне поздравить Вас с Вашим профессиональным праздником и от всей души поблагодарить за то, что выбрали такую непростую, но вместе с тем очень важную для нашей страны профессию! Вы внесли неоценимый вклад в развитие морской отрасли нашего государства и сейчас являетесь хранителями морских традицией нашего города и передаёте их своим сыновьям и внукам. Крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемого оптимизма! Уверен, что мы ещё не раз соберёмся вместе и отпразднуем возрождение Морского флота Украины!