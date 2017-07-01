Ветераны ЧМП: Вернем Украине статус морской державы!

2 июля в Украине отмечается день работников морского и речного флота. По такому случаю в воскресенье в парке Шевченко у памятника погибшим морякам и кораблям Черноморского морского пароходства собрались ветераны ЧМП. Трудно определить, какой в большей степени была эта встреча – веселой или грустной. Скорее, ностальгической. Да, как полагается, подняли «по чарочке» ветераны, чтоб пожелать здоровья друг другу и помянуть тех, кого уж с нами нет. Причем, поминали не только людей, но и суда, на которых пройдено немало миль. Поминали, как старых друзей.

Я закончил Высшую мореходку в 1961г. (это был 13-й выпуск), сразу получил направление в Одесское пароходство, проплавал в должности старшего механика аж до 2000 года. Плавал почти на всех сериях судов, в том числе на таких судах, как банановозы, танкера, балкера, суда-газовозы и другие – все суда Черноморского морского пароходства. После развала пароходства работал уже под иностранными флагами. Сегодняшний праздник – это воспоминание о том, чему посвящена вся жизнь собравшихся здесь сегодня людей, это праздник сердца и души, - рассказывает Игорь Викторович Сафин.

Сегодняшний праздник очень значимый для нашего государства, а в особенности для нашего города, потому что в Одессе чтили морские традиции всегда. Выход к морю, реки, две из которых – Днепр и Дунай - входят в топ-5 самых больших в Европе - неимоверный потенциал для речного и морского судоходства. К сожалению, сегодня нам приходится только вспоминать о том, как все было хорошо, и вместо того, чтобы строить корабли и наращивать мощности, мы вязнем в судебных процессах, пытаясь вернуть себе хоть какое-то количество тех судов, которые были разворованы, ушли от нас и сейчас ходят под флагами других государств. Все это плохо, конечно, но я считаю, что не нужно терять оптимизма. Украинская морская партия Сергея Васильевича Кивалова во главе с нашим лидером – мы все будем делать для того, чтобы возродить Черноморский флот. Для этого нужно настойчиво работать, не опуская рук, и я уверен, что в нашем государстве еще будет морской флот. Для этого нужно, конечно же, заходить во власть, усиливать представительство нашей партии на всех уровнях, и, уверен, мы уйдем от судебных разбирательств и будем заниматься строительством новых судов, и наши дети, а может, еще и мы сами, будем плавать под флагом нашего славного государства, - рассказал депутат Украинской морской партии Вадим Подгородинский.

Упадок флота также связан с отстающим уровнем промышленности государства. Однако морское сообщество надеется на возрождение сильного пароходства. Вот что сообщил председатель совета «Организации ветеранов флота Черноморского морского пароходства», член правления ассоциации морских капитанов Одессы Олег Яковлевич Пастернак:

Я хотел бы выразить благодарность Украинской морской партии, руководителю и депутатам партии, что все-таки помнят о ветеранах. Каждый праздник по возможности приглашают к себе, оказывают внимание, организовывают концерты для ветеранов. Поэтому огромное большое спасибо от морской общественности и от ветеранов флота ЧМП за то хорошее, что делает партия для нас.

Народный депутат Украины, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов так же передал свои поздравления ветеранам: