Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО

Четыре года назад колоннада подверглась текущему ремонту. Теперь будет произведена комплексная реставрация памятника архитектуры. Ее отремонтируют вместе со всем ансамблем Воронцовского дворца в рамках выполнения городской целевой программы «Номинирование исторического достояния Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО на 2016-2018 гг.».

На проведение соответствующих работ было получено согласование Министерства культуры.

В рамках профильной программы на ремонт ансамбля Воронцовского дворца из городского бюджета выделено 15 млн. грн.