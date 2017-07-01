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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО

Четыре года назад колоннада подверглась текущему ремонту. Теперь будет произведена комплексная реставрация памятника архитектуры. Ее отремонтируют вместе со всем ансамблем Воронцовского дворца в рамках выполнения городской целевой программы «Номинирование исторического достояния Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО на 2016-2018 гг.».

На проведение соответствующих работ было получено согласование Министерства культуры.

В рамках профильной программы на ремонт ансамбля Воронцовского дворца из городского бюджета выделено 15 млн. грн.

Галерея

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Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
Колоннада для одесситов и ЮНЕСКО
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