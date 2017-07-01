На приёме у народного депутата

Общественная приемная народного депутата Украины Сергея Кивалова, открыта для всех, кто приходит сюда со своими бедами. Бывает так, что даже хороший юридический совет помогает распутать многолетнюю тяжбу или добиться справедливости. Но большая часть дел, с которыми граждане обращаются к народному депутату, как к последней инстанции, требует тщательной разработки, целого ряда последовательных шагов, принятых в юридической практике.

Сегодняшний прием не был исключением. Большая часть дел была связана с проблемами жилья и коммунального хозяйства.

Так, хозяин дома на Малой Арнаутской уже который год не может добиться справедливости. В свое время городскими властями было принято решение о реконструкции домов на этом участке улицы. После принятия решения началось отселение жильцов, которое по сути закончилось в 2011 году. И было бы все нормально, если бы хозяина одной из квартир как будто даже… не заметили. Ему не предлагали никаких вариантов отселения тогда, не предлагают и сейчас. Зато некие заинтересованные лица проводили активные действия, явно показывающие – о нем помнят и очень хотят, чтобы он, покинул приватизированное жилье сам, как говорится, добровольно. А именно – ломали двери, неоднократно разбивали окна, отключили газ, и прочее. Он бы и уехал – но ему некуда. Потому что не получил от застройщика никаких предложений об отселении. Получается замкнутый круг, из которого никак не выйти. Пытался жаловаться в Киев, но у столичных властей своих проблем достаточно.

Что же, отметил Сергей Кивалов, в этом деле надо начать прежде всего с обращения в городской совет, для того, чтобы понять, на каком этапе находиться исполнение решения о реконструкции и застройке участка. Такие же документы будут подготовлены и направлены в исполнительные службы и профильные управления.

С домом на Бассейновой, который находится рядом с участком, проданном под застройку, похожая история. В выселении хозяина из его дома никто особенно не заинтересован, но и на его удобства (или неудобства) мало кто обращает внимание. Так, при забивании свай под фундамент будущей постройки, сложилась катастрофическая ситуация, при которой канализация перестала функционировать. Не работает она по сей день. И эту проблему тоже почему-то решить некому.

Следующая жалоба ярко демонстрировала работы ЖЭО. В результате обследования дом-флигель в Приморском районе был признан изношенным на 60%, составлен акт и обещана реконструкция фундамента и несущих стен со стороны жилищно-эксплутационной конторы. Однако хозяйка ждет ремонта вот уже три года. Трещины на стенах ее жилища расширяются и появляются новые, на них ставят «маячки» - но это и все, чем помогает ей ЖЭО. В бумагах, которые ей регулярно присылают, написано, что пока денег на капремонт у коммунальщиков нет. Такую же она получила и на нынешний, 2017 год.

Сергей Кивалов обнадежил отчаявшуюся женщину, пообещав ей, что вплотную займется этим делом в самое ближайшее время.

«Работа народного депутата должна складываться так, чтобы половину своего времени он проводил в своем округе. Люди ставят важные вопросы, которые позволяют прояснить общее положение дел и настрой граждан. Не бывает «незначительных или маленьких» проблем у наших людей. За каждой — чья-то судьба. К нам ведь в основном обращаются люди малоимущие, незащищенные. И защита их законных прав — прямая задача народного депутата», - говорит народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Депутатская приёмная находится по адресу Черняховского, 2. Также записаться можно по телефону 048 700-78-30.