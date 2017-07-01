Преображенский парк уже за забором. Почти.

«Планируемая реконструкция Преображенского парка в Одессе предполагает установку забора по периметру парка», - сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании исполкома.

«Что касается перспектив этого парка, то мы занялись этим вопросом достаточно плотно. Прежде всего, мы предложили сделать там ограждение. Потому что этот парк имеет дурную славу в городе, и органы правопорядка не дадут мне соврать, что примерно раз в неделю там находят новый труп из числа лиц без определенного места жительства и не только», - отметил городской голова.

«Наличие рядом «Привоза» — достаточно беспокойного квартала, делает парк опасным для жителей города. Поэтому первоочередная наша задача - сделать его безопасным. Здесь будут установлены видеокамеры, территорию будут патрулировать силы муниципальной безопасности совместно с патрульной полицией».