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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одессе начинает работу первый в Украине мобильный центр обслуживания налогоплательщиков

Категория: Первая полоса / Новости / Экономика и финансы


В Одессе начинает работу первый в Украине мобильный центр обслуживания налогоплательщиков

Этот центр будет представлять собой с виду обычный микроавтобус, «нафаршированный» всей необходимой компьютерной техникой, образцами заполнения бланков и другой «утвари», необходимой для оформления налоговых платежей.

Как сообщают в фискальной службе, он будет колесить по районам области. Давая возможность  оформлять налоговую документацию жителям самых отдаленных «городов и весей» области.

Вполне вероятно, что если такой вид услуги окажется востребованным, аналогичные «центры на колесах» появятся и в других регионах страны.



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