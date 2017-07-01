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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

День Семьи, Любви и Верности

Категория: Первая полоса / Новости


День Семьи, Любви и Верности

9 июля по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и Измаильского, состоялись два прекрасных события, приуроченных ко Дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошел молебен перед ковчегом с частицами святых мощей Петра и Февронии. После молебна все желающие отправились в Горсад на фестиваль «Ромашка»,  организованный Молодежным отделом Одесской епархии.

Насыщенная программа фестиваля включала в себя: интересные мастер-классы, праздничный концерт, конкурс «Фото-Сушка», захватывающий квест, яркие фото-зоны.

Галерея

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День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
День Семьи, Любви и Верности
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