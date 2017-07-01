Разработан уникальный чат-бот: учиться студентам станет легче!

Сейчас Интернет пестрит разного рода статьями, в которых футурологи предсказывают появление на нашей планете немыслимых на сегодняшний день вещей. Они рассказывают нам об информационных полях и искусственном интеллекте, который по уровню развития в сотни раз превысит биологический. Кто-то от таких перспектив очень расстраивается, дескать роботы захватят планету и всё такое, кто-то наоборот радуется – жизнь ведь станет гораздо проще, мы сможем больше отдыхать, поскольку выполнять многие виды работ и даже думать за нас будут роботы. В любом случае и те, и другие сходятся на мысли, что это ещё очень далёкое и туманное будущее и в ближайшие годы эти прогнозы уж точно не осуществятся. Но когда у самого обычного студента появляется возможность увидеть свои оценки, прочесть конспект или посмотреть видеолекцию по определенной теме и даже сдать «хвосты» с помощью обычного смартфона в режиме онлайн, приходит осознание того, что это самое далёкое будущее уже наступило. Да-да, вы не ослышались, всё это действительно можно будет сделать на обычном смартфоне с помощью персонального бота-ассистента под названием Milana, который работает в Facebook-мессенджере. Также изобретение позволяет использовать групповой чат, просматривать списки учебной литературы и требования к оформлению письменных работ не выходя из социальной сети Фейсбук.

Разработчиком этого очень удобного чат-бота является доцент кафедры морского и таможенного права Национального университета «Одесская юридическая академия» Денис Иванов. Он рассказал, как именно новое приложение сможет упростить учебный процесс и заинтересовать студентов готовится к занятиям:

Студенты делятся на три основные группы. Первые готовятся к занятиям в лифте, поднимаясь в аудиторию. Вторые готовятся по дороге, находясь в маршрутке или в автобусе. И третьи – это те, кто готовится заранее. Для каждой из этих групп в боте существует соответствующая категория. Для “лифтеров” есть конспект по каждой теме, который можно пролистать в течение трех минут. Этого достаточно, по крайней мере, для того, чтобы понять, о чем речь или освежить знания. Для “маршрутчиков” собраны видеолекции. И для “правильных” студентов есть материал первоисточника: законодательные акты, тексты конвенций.

Как же именно происходит пересдача по той или иной дисциплине с помощью бота? Ответ студента из мессенджера сразу же высылается на почту преподавателю. Если отработка принята, он заходит в электронный журнал и выставляет оценку. У студента имеется неограниченное количество попыток ответа, однако, преподавателю высылается лишь последний вариант ответа. Вопросы сформулированы таким образом, чтобы исключить или, по крайней мере, минимизировать вероятность плагиата. Разумеется, что полностью заменить преподавателя бот-ассистент не сможет, но зато отлично справится с выполнением рутинных шаблонных задач, благодаря чему значительно разгрузит учебный процесс и поможет сэкономить время преподавателей.

На сегодняшний день бот Milana работает в тестовом режиме и «знает» только одну учебную дисциплину – морское право. Но даже за столь короткое время использования бот-ассистент уже успел принести пользу многим студентам.

Как и ожидалось, идея создания бота-помощника очень заинтересовала студентов и преподавателей университета, ведь благодаря его использованию студентам будет гораздо проще готовиться к занятиям, а у преподавателей останется больше времени для занятия наукой. Учитывая потенциальную пользу данного нововведения, его создатель Денис Иванов к началу нового учебного года собирается запустить полноценного бота, который станет отличным ассистентом студентов и преподавателей по курсу «Морское право», а в дальнейшем и по другим учебным дисциплинам.

С данным проектом Денис Иванов через несколько недель отправится на международную конференцию в Нью-Йорке «Лигал Хакерс Саммит», где и представит всему миру уникальный чат-бот.

Также в Национальном университете «Одесская юридическая академия» успешно функционирует IT- лаборатория, которая занимается разработкой и внедрением новейших технологий в учебный процесс, таких, например, как мобильное приложение для студентов и преподавателей, автоматизированное место следователя, детектива и прокурора, программа расписаний и многое другое.

Все это, безусловно, выводит учебный и научно-исследовательский процесс в университете на совершенно новый уровень. Неудивительно, что в 2016-м году согласно престижному международному рейтингу Webometrics Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал лучшим юридическим вузом Украины и лидером среди юридических вузов СНГ.