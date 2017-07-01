Юридическая академия - безусловный лидер среди одесских вузов (соцопрос)

В Украине завершился основной этап внешнего независимого оценивания знаний 2017 года. Активисты Молодежной платформы "Будущее" провели соцопрос среди выпускников и их родителей возле пунктов сдачи ВНО. Молодые люди отвечали на вопросы социологов: как они оценивают подготовку и ход тестирования, а также какое высшее учебное заведение выпускники предпочитают для продолжения обучения и получения будущей профессии.

- Я хочу связать свою жизнь с юриспруденцией, - поделился своими планами Даниил. - Думаю поступить в Одесскую юридическую академию. Я слышал о ней много хорошего, здесь учатся мои знакомые, они говорят: поступай.

Мнение абитуриентов и их родителей о необходимости проведения внешнего независимого оценивания, а также уровня организации ВНО разделились.

- Я вообще не считаю ВНО чем-то объективным, - говорит Дарина, - поскольку оценивается только твоя возможность запоминать текст.

- Организация была на хорошем уровне, - считает Ольга. - За нами вышли, распределили по аудиториям. Не было никакой мешанины, все прошло очень спокойно.

В ходе соцопроса представители Молодежной платформы «Будущее» опросили 2500 респондентов.

- Мы опрашивали молодых людей и их родителей возле пунктов тестирования по трем предметам - по украинскому языку и литературе, истории Украины и иностранному языку, - рассказал глава Молодежной платформы «Будущее» Владимир Сивак.

По результатам соцопроса первое место среди вузов, в которые одесские абитуриенты планируют подавать документы, занял Национальный университет "Одесская юридическая академия". Такой выбор большинство опрошенных аргументировало тем, что в Юракадемии регулярно открываются и действуют новые специальности. С этого года в вузе будут осуществлять подготовку будущих психологов и журналистов-международников. Также абитуриенты уделяют большое внимание изучению иностранных языков.

Рассказали о результатах социологического исследования касательно.

О результатах исследования, проведенного одесскими социологами, о подготовке и проведении внешнего независимого оценивания в этом году, и о том, какие университеты являются популярными среди одесских абитуриентов, рассказал глава Молодежной платформы «Будущее» Владимир Сивак.

- Владимир, начнем с первого вопроса вашей анкеты, который звучал так: "Оцените, пожалуйста, организацию ВНО на данном пункте". На "5" оценили 39%, на "4" - 40,3%, на "3" - 15%, "2" поставили 3,6% и "1" - 2,2% опрошенных. Балл достаточно высокий - в общей сложности более 80% абитуриентов удовлетворительно оцениваю проведение ВНО в этом году. Как вы считаете, почему?

- Действительно, сами ученики, которые сдавали ВНО, отмечали, что в этом году проведение внешнего независимого оценивания было организовано на высоком уровне. Я думаю, что это позитивный фактор. Ведь важен не только сам результат, но и процесс, чтобы у ребят были нормальные условия, спокойная обстановка. Ведь мы понимаем, что это напряженный момент: школьники приходят сдавать тестирование и решается их дальнейшая судьба - от того, как они сдадут, будет зависеть, где им дальше учиться.

- Следующий вопрос анкеты, которую предлагали социологи абитуриентам: "Занимались ли вы дополнительно для подготовки к ВНО?". Абсолютное большинство - 56,8% опрошенных ответили, что они действительно занимались дополнительно по нескольким предметам. По одному предмету - 15,8%, и не занимались дополнительно 27,4% абитуриентов, с которыми общались социологи Молодежной платформы «Будущее». Как вы считаете, действительно ли для того, чтобы успешно сдать тесты, необходимо достаточно масштабно готовиться, ведь дополнительные занятия по нескольким предметам - это довольно много усилий.

- Полученные нами результаты - это определенный звонок системе школьного образования: для того, чтобы сдать хорошо внешнее независимое тестирование по тому или иному предмету, ученики вынуждены заниматься дополнительно. К сожалению, школы в принципе не обеспечивают получение знаний в необходимом объеме.

- "Планируете ли вы поступать в вузы после сдачи ВНО? Если да, то укажите, чем продиктован ваш выбор". Так звучал третий вопрос социологического исследования. 20,1% опрошенных считают, что важным фактором является интересная специальность, которую предлагает определенный вуз. Высокое качество образования, престижность вуза играют роль для 18,3% абитуриентов. "Это моя мечта", - считают 14,3% опрошенных. Выбор диктует рынок труда и высокая заработная плата для 12,2% респондентов. Активная студенческая жизнь важна для 9,4%. Другое - 25,7% - лидер симпатий в этой анкете. Как человек, который руководил проведением соцопроса, расскажите, что вы подразумевали под позицией «другое»?

- В "другое" у нас входило: желание родителей (6%), посоветовали друзья или знакомые (5,8%), близко к месту проживания (4,9%) и мне все равно, в каком вузе учиться, лишь бы поступить(4,7%), случайные обстоятельства (2%) и реклама в СМИ (2,3%).

- По общему показателю лидирует фактор специальности - интересной, важной, актуальной, которую выбирает для своей будущей работы абитуриент. Обеспечивают ли данное требование одесские вузы? Соответствует ли ожидание реальности?

- Наше общество в последнее время активно развивается, и на рынке труда появляются запросы на новые специальности, которые еще не начали нормально функционировать и не были нормально представлены, скажем, в университетах. Но хочу отметить, что уже сегодня ряд одесских вузов ведет правильную политику - появляются и начинают действовать новые специальности. Когда мы общались с учениками, которые сдавали ВНО, выяснилось, что этот фактор - новая и интересная специальность - играет для них важную роль. Поэтому этот ответ оказался лидером по нашим результатам.

- Еще один вопрос, который задавали социологи: "Какими источниками для получения более полной информации о вузах для поступления вы пользовались?". 27,5% опрошенных обратились за полной информацией к родственникам или получили необходимые знания в школах. День открытых дверей - важный фактор для многих абитуриентов, этот пункт выбрали 15,4% респондентов. Телевидение и газеты повлияли на выбор 7,3% опрошенных. И безусловный лидер в этом вопросе - 49,8% - социальные сети. Получается, что интернет, социальные сети, совокупность современных технологий оказывают в наше время наибольшее влияние на выбор специальности и конкретного вуза?

- Действительно, что нас даже не удивило, - социальные сети и интернет лидируют. Причем среди социальных сетей наибольшей популярностью (23,2%) пользуется сеть "Вконтакте".

- "Какие иностранные языки вы изучали?" - интересовались активисты Молодежной платформы "Будущее" у одесских выпускников. Напомним, что иностранные языки также входят в тестовую программу. Согласно опросу, доминирует английский язык - его изучают 62,6% абитуриентов. Следующим идет немецкий -17,9%, французский - 8,7%, корейский - 4%, польский - 3,9%, испанский - 2,9%. Почему, на ваш взгляд, корейский язык не просто оказался в этом рейтинге, но и занял четвертое место?

- Это говорит о том, что общество все время развивается. Здесь есть экономические предпосылки - можно говорить об экономическом чуде Китая, той же Южной Кореи. Сегодня мало знать языки европейский стран, в частности, английский, который доминирует, судя по нашему соцопросу. Нас приятно удивило, что не только корейский, но и другие азиатские языки сегодня начинают набирать популярность среди молодежи.

- Мы переходим к самому интересному этапу исследования: "В какие вузы вы планируете подавать документы в этом году?" Речь идет об одесских вузах, и здесь с большим отрывом лидирует Национальный университет «Одесская юридическая академия» - 37% абитуриентов, с которыми общались социологи, отдают предпочтение этому вузу. Одесскому национальному университету имени Мечникова отдали свои симпатии 21% опрошенных. Южноукраинский национальный педагогический университет замыкает тройку лидеров - 9,4%. Далее следуют: Одесская национальная академия пищевых технологий (7,5%), Международный гуманитарный университет (7,1%), Одесский национальный морской университет (6,7%) и другие. Последним в списке оказалась Одесская национальная морская академия - 1,6%. Очевидно, что не все в Одессе хотят стать моряками, но почему, по-вашему, лидирует Одесская Юракадемия?

- Когда мы проводили соцопрос, сами абитуриенты отмечали, что именно в Национальном университете «Одесская юридическая академия» регулярно открываются новые специальности. Это действительно важно, и именно этим был продиктован выбор наших респондентов. По их мнению, материально-техническая база Юридической академии просто не сравнима с другими одесскими вузами, не в обиду им будет сказано. Также важный фактор - это продвижение университета, как он представлен в социальных сетях, на телевидении, в газетах. Действительно, абитуриенты отмечали, что Юракадемия в социальных сетях является самым активным университетом в Одессе.

- И все же ключевым фактором при выборе вуза, если вспомнить один из предыдущих вопросов анкеты, является наличие интересных специальностей. Несмотря на то, что Национальный университет им. Мечникова исторически считается первым вузом в Одессе, Юридическая академия не первый год лидирует по количеству поданных документов. Может ли НУ "ОЮА" обеспечить потребности всех тех, кто хочет туда поступить, может ли принять всех?

- Я думаю, что это вопрос качества знаний, которые продемонстрируют сами абитуриенты.

- Владимир, для чего, собственно, вы проводили этот соцопрос?

- В целом мы опросили 2,5 тысячи абитуриентов, ошибка выборки составляет 1,8%. отмечу, что молодежная платформа «Будущее» всегда поднимает важные темы, которые касаются образования, истории, молодежи. Для чего это делается? Чтобы люди видели, какая ситуация с тем же качеством внешнего независимого оценивания знаний. Возможно, кто-то увидит ошибки потом уберет их из самого процесса ВНО.

- Молодежная платформа «Будущее» привлекала волонтеров, или вы обладаете собственными ресурсами для проведения таких масштабных, даже по меркам Одессы, социологических исследований.