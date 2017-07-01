Ах, Одесса! В Горсаду проходят летние концерты

Новый сезон летних концертов стартовал в Одесском городском саду возле Ротонды. Эта социальная программа действует уже более пяти лет по инициативе почетного гражданина Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова. Возобновить, полюбившеюся традицию проведения концертов было решено по многочисленным просьбам одесситов.

«Поднимаем настроение гостям и жителям нашего города. Это хорошо, и это здорово! Ведь здесь, заодно, мы оттачиваем мастерство в преддверии конкурса «Пою о тебя я, Одесса моя». Лучшие из лучших выступают на этой площадке. Ребята поддерживают ту инициативу, которая полюбилась многим одесситам», - отмечает Сергей Кивалов.

В концерте приняли участие воспитанники Центра культуры Национального университета "Одесская юридическая академия" и талантливые студенты Международного гуманитарного университета.

Для молодых людей - это отличная возможность, выступить перед большой публикой и показать свой талант. В основе репертуара участников летних концертов – известные песни о море, об Одессе и одесситах . Это полюбившиеся всем "Шаланды полные кефали", "Мясоедовская", "У Черного моря", и каждый раз появляются все новые и новые хиты. Ведь об Одессе написано более тысячи песен.

«Я вижу, что здесь люди отдыхают душой и сердцем. Я тоже наслаждаюсь и музыкой и пожилыми, как они тоже отдыхают»,

- рассказывает посетительница концерта Наталья Станиславская

На звуки знакомых одесских мелодий всегда быстро собираются люди. Одесситы с удовольствием приходят на вечерние концерты в Городской сад. Самые смелые сразу же пускаются в пляс. Танцы сопровождают выступления всех молодых артистов.

«Поддерживает нас, пожилых людей, поднимает настроение, в наше время, с нашим правительством, он очень хорошо относиться к пенсионерам»,

- рассказывает посетительница концерта Валентина.

Прийти послушать настоящие одесские песни могут все желающие каждую субботу в 19:00 в Городском саду.