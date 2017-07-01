Ах, Одесса! В Горсаду проходят летние концерты

Новый сезон летних концертов стартовал в Одесском городском саду возле Ротонды. Эта социальная программа действует уже более пяти лет по инициативе почетного гражданина Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова. Возобновить, полюбившеюся традицию проведения концертов было решено по многочисленным просьбам одесситов.
В концерте приняли участие воспитанники Центра культуры Национального университета "Одесская юридическая академия" и талантливые студенты Международного гуманитарного университета.
Для молодых людей - это отличная возможность, выступить перед большой публикой и показать свой талант. В основе репертуара участников летних концертов – известные песни о море, об Одессе и одесситах . Это полюбившиеся всем "Шаланды полные кефали", "Мясоедовская", "У Черного моря", и каждый раз появляются все новые и новые хиты. Ведь об Одессе написано более тысячи песен.
На звуки знакомых одесских мелодий всегда быстро собираются люди. Одесситы с удовольствием приходят на вечерние концерты в Городской сад. Самые смелые сразу же пускаются в пляс. Танцы сопровождают выступления всех молодых артистов.
Прийти послушать настоящие одесские песни могут все желающие каждую субботу в 19:00 в Городском саду.