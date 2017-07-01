Добро пожаловать в мир лингвистики и перевода!

Знание иностранных языков, без сомнения, высоко ценилось во все времена и во всех странах мира. В разные исторические эпохи это было необходимым условием занятия многих государственных должностей и работы на дипломатической службе, каждый уважающий себя дворянин владел несколькими зарубежными языками и запросто изъяснялся с иностранцами. И если в прошлые столетия знание иностранных языков было признаком благородного происхождения и хорошего тона, то на сегодняшний день в условиях глобализации и мультикультурного общества –это насущная необходимость чуть ли не каждого человека во всем мире. Сейчас трудно назвать хотя бы одну-две сферы общественной жизни, где бы так или иначе не приходилось использовать знания иностранного языка, а поэтому среди современной молодёжи филологическое образование по специализации иностранных языков приобретает всё большую популярность. При этом очень важно, чтобы филологическое образование представляло собой не рутинное заучивание грамматических правил и иностранных слов, а в действительности давало возможность овладеть навыками общения на языке того или иного государства.



Именно такое качественное и ориентированное на практический результат филологическое образование предоставляет своим студентам факультет лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета. На протяжении 4 лет студенты изучают два основных иностранных языка и третий по выбору. Диапазон основных языков очень обширный – это английский, немецкий, французский, арабский, китайский, турецкий. К слову, выбор третьего иностранного языка более чем широк - это не только арабский, китайский, французский и немецкий, но и польский, японский, новогреческий, итальянский и испанский языки.

Исходя из повышенного спроса на рынке труда на переводчиков и преподавателей иностранного языка, на факультете лингвистики и перевода с этого года студентам третьего курса предоставляется возможность дополнительного выбора педагогических дисциплин. По окончанию бакалавриата выпускникам присваивается квалификация «Филолог. Переводчик двух иностранных языков. Учитель иностранных языков».

Что касается магистратуры, срок обучения в ней составляет 1,5 года и предполагает углубленное изучение теоретических основ филологии и усовершенствование знаний по технике перевода, в том числе овладение навыками синхронного перевода, который очень часто используется при проведении конференций, симпозиумов и дипломатических мероприятий на высшем уровне. Выпускники магистратуры получают квалификацию «Филолог. Переводчик. Преподаватель двух иностранных языков и зарубежной литературы». Следует особо отметить, что для поступления в магистратуру факультета лингвистики и перевода не нужно сдавать внешнее независимое тестирования, а также возможен вариант «перекрёстного поступления», при котором право на поступление даёт диплом бакалавра абсолютно любого вуза по любой специальности.

Занятия проводятся высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, на факультете функционирует три кафедры - кафедра перевода и языкознания, кафедра иностранных языков профессионального общения и кафедра германских и восточных языков. Преподаватели факультета являются организаторами форума - Goethe-Institut в Украине, Немецкая академическая служба обмена (DAAD), Центральная организация по вопросам школ за рубежом (ZfA), Асоциация украинских германистов.

Очень важной частью учебного процесса является практическая составляющая. Университет имеет договорённости со многими центрами изучения иностранных языков, бюро переводов, учебными заведениями, международными компаниями и туристическими фирмами, как в Украине, так и за рубежом, где студенты могут проходить учебные, педагогические, а также профессиональные переводческие практики и стажировки. Студенты МГУ проходят практики в таких странах, как Германия, Франция, Китай, Турция, США и многие другие. Следует особо отметить, что все стажировки являются оплачиваемыми и предполагают последующее трудоустройство по окончанию университета.



«Учебный план подготовки бакалавров и магистров включает в себя ежегодное прохождение практики с 1 по 6 курс, в рамках которой студенты получают необходимые практические навыки по выбранной специальности. Особенностью практики на нашем факультете является, во-первых, её прохождение в странах изучаемых языков. Так, студенты французского отделения проходят переводческую практику в лицеях и гимназиях г.Шатору (Франция), переводческую – на фирмах и предприятиях региона Пуату-Шарант, г. Божоле, г. Шампань (Франция); студенты немецкого отделения проходят переводческую и педагогическую практику по программе обмена «Experten-Praktika Ukraine-Moldau in Nordbayern» в г.Нюрберг (Германия), г.Вена (Австрия); студентам английского отделения предоставляется уникальная возможность пройти педагогическую практику на интерактивной платформе Vimbox компании SkyEng (г.Род-Таун, Британские Виргинские острова). Почему уникальная возможность? Аналогов подобной разработки (имеется в виду интерактивная платформа Vimbox) на рынке образовательных услуг нет; студенты китайского отделения не только проходят все виды практик в г. Пекин, г. Харбин (Китай), но и параллельно обучаются в университетах Китайской народной республики: Инженерном университете (г.Харбин), Национальном университете (г.Ланьджоу), Торгово-экономический университет (г.Аньхуэй). Во-вторых, договора о прохождении практик включают в себя пункт о трудоустройстве студентов Факультета лингвистики и перевода.

Спецификой обучения магистров является освоение практических навыков синхронного перевода, узких сфер письменного и устного перевода, таких как: научный, юридический, медицинский и т.д. Благодаря широкому спектру предметов самостоятельного выбора высшего учебного заведения и студента, факультет лингвистики и перевода имеет возможность быстро реагировать на изменения рынка труда. Поэтому мы готовим специалистов в той области перевода, который является наиболее востребованным

,- рассказала декан факультета лингвистики и перевода, доктор филологических наук, профессор Инна Валерьяновна Ступак.По окончании университета выпускники факультета лингвистики и перевода успешно трудоустраиваются в украинских и зарубежных бюро переводов, туристических фирмах и крюинговых компаниях, в средних и высших учебных заведениях, пресс-центрах, радио- и телецентрах, книжных издательствах, а также в сфере гостиничного бизнеса. Для тех же, кто хочет связать свою жизнь с наукой, с 2013 года на факультете открыта аспирантура по специальности 035 – «Филология» и действует специализированный совет по защите кандидатских диссертаций по специальностям германские языки, сравнительное и типологическое языкознание и общее языкознание. В текущем году в аспирантуре по специальности «Филология» уже состоялся первый выпуск.