В Украине стартовала вступительная кампания в вузы

Сегодня по всей Украине стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения. Основной особенностью вступительной кампании 2017 года стало уменьшение допустимого количества заявлений, которое может быть подано одним абитуриентом – в этом году это 9 заявлений на 4 специальности против 15 заявлений на 5 специальностей в прошлом году. Как и в прошлом году, абитуриенты подают свои заявления исключительно в электронной форме через личный электронный кабинет на сайте http://ez.osvitavsim.org.ua. Однако, некоторым категориям абитуриентов всё же придётся подавать документы в бумажном виде непосредственно в приёмные комиссии вузов. В частности, это те лица, которые имеют специальные условия участия в конкурсе, право на зачисление по квотам или же различия в фамилии, имени, отчестве, дате рождения, поле или гражданстве поступающего в документе, удостоверяющем личность, и в сертификате ВНО. Отметим, что в этом году для поступления в вузы принимаются сертификаты внешнего независимого оценивания как 2017, так и 2016 годов.
Что касается льготных категорий абитуриентов, то тут картина следующая — право на поступление в вузы не по результатам тестирования, а по собеседованию имеют лица с инвалидностью, чернобыльцы (некоторые категории), а на основании экзаменов – участники боевых действий, дети-сироты, и дети, которые в результате заболеваний не могут пройти тестирование. Сдавать ВНО или экзамены по выбору могут абитуриенты из Крыма и Донбасского региона.
Теория конечно очень важна, однако нам стало интересно, как же проходит вступительная кампания на практике, так сказать на местах, а поэтому в первый день приёма документов мы решили посетить несколько одесских вузов и увидеть весь процесс воочию. И первым вузом, на который пал наш выбор стал Национальный университет «Одесская юридическая академия». Несмотря на летнюю жару уже в первый день вступительной кампании в приёмной комиссии очень многолюдно и буквально каждую минуту подходят всё новые и новые абитуриенты и их родители. Мы решили поинтересоваться, с чем же связан такой ажиотаж с поступлением в вуз непосредственно у самих абитуриентов.
Как рассказала нам Екатерина, она ещё с детства мечтала стать юристом, но долго не могла определиться с выбором специальности, ведь кроме правоведения ей очень нравились ещё и иностранные языки, однако узнав больше о Юридической академии, она без труда смогла сделать свой выбор:
Поговорив со многими абитуриентами и их родителями, мы выяснили, что главными причинами выбора данного вуза стало то, что здесь есть много востребованных на сегодняшний день специальностей, а также возможность обучения на иностранных языках и возможности международных стажировок для студентов университета. Важную роль сыграла также развитая материально техническая база и комфортные условия обучения и проживания в студенческих общежитиях. И действительно, в этом году в Одесской Юракадемии открылся целый ряд новых специальностей – это международное право, публичное управление и администрирование, международная журналистика, психология, менеджмент, а также правоохранительная деятельность.
Стоит отметить, что из-за большого количества желающих подать документы в вузы в первый день, электронная система дала сбой.
Ещё один одесский вуз, в котором в первый день вступительной кампании нас встретил аншлаг абитуриентов – Международный гуманитарный университет. МГУ осуществляет подготовку по специальностям экономика, менеджмент, публичное управление и администрирование, международные экономические отношения, учёт и налогообложение, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, правоведение, филология, компьютерная инженерия, искусство и дизайн, стоматология и фармация. К тому же, с 2017 года в университете отрылся целый ряд очень перспективных и востребованных специальностей: правоохранительная деятельность, спортивный менеджмент, менеджмент в здравоохранении, управление в таможенном деле и другие.
Абитуриент Альмагариз приехал к нам из далёкой Йордании, он уже подал документы в Международный гуманитарный университет на отделение стоматологии.
Напомним, что вступительная кампания в украинские вузы продлится с 12 по 26 июля включительно.