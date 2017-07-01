В Украине стартовала вступительная кампания в вузы

Сегодня по всей Украине стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения. Основной особенностью вступительной кампании 2017 года стало уменьшение допустимого количества заявлений, которое может быть подано одним абитуриентом – в этом году это 9 заявлений на 4 специальности против 15 заявлений на 5 специальностей в прошлом году. Как и в прошлом году, абитуриенты подают свои заявления исключительно в электронной форме через личный электронный кабинет на сайте http://ez.osvitavsim.org.ua. Однако, некоторым категориям абитуриентов всё же придётся подавать документы в бумажном виде непосредственно в приёмные комиссии вузов. В частности, это те лица, которые имеют специальные условия участия в конкурсе, право на зачисление по квотам или же различия в фамилии, имени, отчестве, дате рождения, поле или гражданстве поступающего в документе, удостоверяющем личность, и в сертификате ВНО. Отметим, что в этом году для поступления в вузы принимаются сертификаты внешнего независимого оценивания как 2017, так и 2016 годов.

Что касается льготных категорий абитуриентов, то тут картина следующая — право на поступление в вузы не по результатам тестирования, а по собеседованию имеют лица с инвалидностью, чернобыльцы (некоторые категории), а на основании экзаменов – участники боевых действий, дети-сироты, и дети, которые в результате заболеваний не могут пройти тестирование. Сдавать ВНО или экзамены по выбору могут абитуриенты из Крыма и Донбасского региона.

Теория конечно очень важна, однако нам стало интересно, как же проходит вступительная кампания на практике, так сказать на местах, а поэтому в первый день приёма документов мы решили посетить несколько одесских вузов и увидеть весь процесс воочию. И первым вузом, на который пал наш выбор стал Национальный университет «Одесская юридическая академия». Несмотря на летнюю жару уже в первый день вступительной кампании в приёмной комиссии очень многолюдно и буквально каждую минуту подходят всё новые и новые абитуриенты и их родители. Мы решили поинтересоваться, с чем же связан такой ажиотаж с поступлением в вуз непосредственно у самих абитуриентов.

Как рассказала нам Екатерина, она ещё с детства мечтала стать юристом, но долго не могла определиться с выбором специальности, ведь кроме правоведения ей очень нравились ещё и иностранные языки, однако узнав больше о Юридической академии, она без труда смогла сделать свой выбор:

Я буду поступать на факультет международно-правовых отношений, ведь здесь я смогу не только изучать право и стать хорошим юристом, но и смогу заниматься своим любимым хобби – изучать иностранные языки. Когда я узнала, что в Юридической академии есть возможность учиться не только на украинском, русском, но также на иностранных языках, я сразу же решила, что хочу учиться именно здесь. Я уже даже решила, какой второй иностранный язык буду изучать – кроме английского мне очень нравится французский, и уже с первого курса я собираюсь посещать лекции на французском языке».

Поговорив со многими абитуриентами и их родителями, мы выяснили, что главными причинами выбора данного вуза стало то, что здесь есть много востребованных на сегодняшний день специальностей, а также возможность обучения на иностранных языках и возможности международных стажировок для студентов университета. Важную роль сыграла также развитая материально техническая база и комфортные условия обучения и проживания в студенческих общежитиях. И действительно, в этом году в Одесской Юракадемии открылся целый ряд новых специальностей – это международное право, публичное управление и администрирование, международная журналистика, психология, менеджмент, а также правоохранительная деятельность.

Стоит отметить, что из-за большого количества желающих подать документы в вузы в первый день, электронная система дала сбой.

Единая база не выдержала такого наплыва абитуриентов, есть сбои и в регистрации электронных кабинетов, и в подаче заявок. Поэтому Национальный университет «Одесская юридическая академия» предоставляет консультативную помощь и техническую поддержку всем абитуриентам. Прямо в вузе оборудованы специальные компьютерные аудитории и терминалы с бесперебойным доступом к сети Интернет, а высококвалифицированные специалисты помогут создать электронный кабинет и подать заявку на поступление», - отмечает ответственный секретарь приёмной комиссии Евгений Хижняк.

Ещё один одесский вуз, в котором в первый день вступительной кампании нас встретил аншлаг абитуриентов – Международный гуманитарный университет. МГУ осуществляет подготовку по специальностям экономика, менеджмент, публичное управление и администрирование, международные экономические отношения, учёт и налогообложение, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, правоведение, филология, компьютерная инженерия, искусство и дизайн, стоматология и фармация. К тому же, с 2017 года в университете отрылся целый ряд очень перспективных и востребованных специальностей: правоохранительная деятельность, спортивный менеджмент, менеджмент в здравоохранении, управление в таможенном деле и другие.

Абитуриент Альмагариз приехал к нам из далёкой Йордании, он уже подал документы в Международный гуманитарный университет на отделение стоматологии.

Я всегда хотел связать свою жизнь с медициной, именно со стоматологией, ведь профессия стоматолога является очень нужной во всем мире. Когда я узнал, что в Международном гуманитарном университете готовят будущих стоматологов, я сразу же решил подавать документы именно в этот вуз. Я в Одессе впервые, но мне здесь очень нравится и у меня сложилось очень хорошее впечатление об этом университете», - рассказал нам Альмагариз.

Напомним, что вступительная кампания в украинские вузы продлится с 12 по 26 июля включительно.