Сотни одесситов одновременно читали Бабеля

Весьма своеобразным флэш-мобом отметили одесситы день рождения Исаака Бабеля.

Суть акции состояла в том, чтобы как можно больше людей, став в живую цепь, одновременно читали дуг другу произведения Бабеля, Катаева, Жабатинского и других писателей, творчество которых непосредственно связано с Одессой.

И хотя «живых звеньев», чтобы растянуть читающую цепь от Литературного музея до памятника Бабелю все же не хватило, их оказалось достаточно, чтобы «протянуться» до Дерибасовской.

По окончании получасового флэш-моба знаменитые одесситы Валерий Хаит и Борис Бурда продолжили читать произведения одесских писателей возле памятника Бабелю.