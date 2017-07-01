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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Сотни одесситов одновременно читали Бабеля

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Сотни одесситов одновременно читали Бабеля

Весьма своеобразным флэш-мобом отметили одесситы день рождения Исаака Бабеля.

Суть акции состояла в том, чтобы как можно больше людей, став в живую цепь, одновременно читали дуг другу произведения Бабеля, Катаева, Жабатинского и других писателей, творчество которых непосредственно связано с Одессой.

И хотя «живых звеньев», чтобы растянуть читающую цепь от Литературного музея до памятника Бабелю все же не хватило, их оказалось достаточно, чтобы «протянуться»  до Дерибасовской.

По окончании получасового  флэш-моба знаменитые одесситы  Валерий Хаит и Борис Бурда продолжили читать произведения одесских писателей возле памятника Бабелю.

Галерея

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Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
Сотни одесситов одновременно читали Бабеля
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