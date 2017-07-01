В Раду внесён законопроект, являющийся опасным симптомом наступления на свободу слова



«В Раду был внесен «интересный» законопроект – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері». Естественно, я «за» рассмотрение такого законопроекта не голосовал. К счастью, парламентский зал не дал голосов даже за включение этого законопроекта в повестку дня. И это предсказуемо, так как этот законопроект — это опасный симптом наступления на свободу слова. На самом деле никакого отношения к национальной безопасности содержимое этого документа не имеет. А под прикрытием защиты, авторы законопроекта хотели узаконить механизм нападения. Вернее – быструю расправу с неугодными интернет-сайтами. Быструю — потому, что без решения суда. Кому-то показалось, что некая информация несет угрозу национальной безопасности – и сайт блокирован. Для этого были придуманы неоднозначные формулировки. Такие как, например, информация, направленная на «залякування населення». Ведь под этот термин можно подвести что угодно. Скажем, повышение курса доллара, резонансное ДТП, статистические данные о повышении уровня преступности и т.д. Интернет-сайт написал об этом и…запугал население. Значит, подлежит блокированию.

Сегодня этот, с позволения сказать, законопроект не прошел. Но кто может гарантировать, что его не проведут завтра?»,

– написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.