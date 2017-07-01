Факультет экономики и менеджмента МГУ: перспективные специальности и востребованность на рынке труда

Вступительная кампания в самом разгаре, а значит — для многих молодых людей настала пора всерьёз задуматься о выборе будущей профессии. Отечественная статистика утверждает, что из года в год на протяжении многих лет одними из самых популярных, своего рода «модных» специальностей были и остаются экономические специальности и менеджмент. На эти специальности в вузах традиционно самый большой конкурс и самая высокая стоимость контрактной формы обучения. Как гласит основной закон экономики, спрос рождает предложение, а поэтому украинские вузы в погоне за прибылью, приносимой студентами- контрактниками, один за другим стали открывать образовательные программы по экономическим специальностям. Разумеется, зачастую это делалось крайне поверхностно, без подбора соответствующего профессорско-преподавательского состава и даже при отсутствии необходимой учебной литературы. Возникли прецеденты, когда экономистов и менеджеров стали выпускать мясомолочные техникумы! В результате такого многолетнего соревнования сложилась абсурдная ситуация – с одной стороны в стране переизбыток дипломированных экономистов, а с другой – острая нехватка специалистов, в которых нуждается реальный сектор экономики. Что же касается вузов, которые действительно готовят профессионалов своего дела, а не просто выдают «красивую корочку», то их в нашей стране не так уж и много. Одним из них является Международный гуманитарный университет, в структуре которого вот уже более 10 лет функционирует факультет экономики и менеджмента.

Факультет экономики и менеджмента МГУ осуществляет подготовку по следующим специальностям: менеджмент, публичное управление и администрирование, экономика, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, международные экономические отношения, учёт и налогообложение, а также компьютерная инженерия. В этом году на факультете открывается ряд новых и очень популярных специальностей, таких как спортивный менеджмент, менеджмент в здравоохранении, а также управление в таможенном деле. Специализация «спортивный менеджмент» на данный момент является пилотным проектом на юге Украины, её открытие во многом обусловлено популярностью среди студентов и перспективами развития данного направления в нашем городе.

«На протяжении многих лет единственным вузом в Украине, в котором велось обучение по специальности «спортивный менеджмент» был Национальный университет физической культуры и спорта в городе Киеве и более 30 % студентов, обучающихся по данной специальности, приехали из Одессы. И это не удивительно, ведь наш город имеет прекрасные перспективы для развития спортивной отрасли и проведения многих спортивных соревнований как всеукраинского, так и международного масштаба. А поэтому в нашем городе нужны специалисты, которые могли бы на высоком уровне организовывать подобные мероприятия, что собственно и породило идею открытия в нашем университете такой специальности, как спортивный менеджмент», - рассказывает декан факультета экономики и менеджмента МГУ, доктор экономических наук Татьяна Деркач.

Ещё одна инновационная и востребованная во всём мире специальность, набор на которую открыт с 2017 года – менеджмент в здравоохранении. Это достаточно молодая отрасль менеджмента, которая уже успела занять прочные позиции в вузах многих стран мира.

«Учитывая современные темпы развития всех сфер человеческой жизни и, в том числе медицины, мы начинаем понимать, что для эффективного руководства медицинским учреждением недостаточно быть только врачом, необходимы ещё и управленческие навыки. По окончанию магистратуры по специальности «менеджмент в системе здравоохранения», для поступления в которую, к слову, не нужно сдавать внешнее независимое оценивание, выпускники смогут занять руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях всех форм собственности как в Украине, так и в зарубежных странах», - отметила Татьяна Деркач.

Занятия на факультете экономики и менеджмента проводятся квалифицированным профессорско-преподавательским составом, учебный процесс построен на базе современных методик и предполагает комбинирование разных типов обучения: лекций, семинарских занятий, кейсов, тренингов, а также индивидуальной работы студентов.

Одной из важнейших частей образовательного процесса является профессиональная практика студентов. Её особенностью является максимальная приближенность к реальным профессиональным условиям и возможность трудоустройства ещё во время учёбы в университете. Например, студенты отделения «Национальный и международный туризм» проходят профессиональные стажировки в сфере гостеприимства в пятизвёздочных отелях, рекреационных комплексах Турции и Болгарии, а также на болгарских горнолыжных курортах. Следует особо отметить, что все стажировки являются полностью оплачиваемыми и, кроме выплаты заработной платы, практиканту полностью покрывают его расходы на перелёт, оформление визы и медицинскую страховку, а также предоставляют бесплатное питания и проживание.

На факультете — высокий уровень научной и общественной деятельности: ежегодно проводится всеукраинская студенческая научно-практическая конференция, а также две международных научно-практических конференции, проходит масса международных симпозиумов и круглых столов, каждый год на факультете отмечают Международный День туризма. К слову, только этой весной в стенах университета прошло два масштабных международных мероприятия – круглый стол, посвящённый сотрудничеству стран Вышеградской четвёрки, в котором приняли участие ведущие украинские и зарубежные экономисты, учёные и дипломаты, а также конференция, посвящённая 9-той годовщине вступления Украины в ВТО. В рамках факультета действует аспирантура по специальности 051 Экономика и уже этой осенью планируется открытие специализированного совета по защите диссертаций. Факультет экономики и менеджмента является учредителем профессионального научного издания «Экономика и менеджмент».