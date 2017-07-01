Правильный выбор вуза — залог успешного будущего

Через два дня завершается вступительная кампания в колледжи, а с 14 июля приёмные комиссии высших учебных заведений распахнули свои двери для абитуриентов, желающих получить степени бакалавра и магистра. Об особенностях вступительной кампании 2017 года, её традициях и новациях с главой аппарата президента Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидатом юридических наук, доцентом кафедры общетеоретической юриспруденции Валентином Фёдоровым беседовала Наталья Опара.

- Валентин Андреевич, набор в колледжи продлится до 14 июля. Какими особенностями, на Ваш взгляд, характеризовалась вступительная кампания в этом году?

- Колледжная система образования – это мировой бренд, однако в нашей стране некоторые властьимущие почему-то решили вовсе отменить её. Одним из главных лоббистов за сохранение колледжей выступил президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов, и благодаря его усилиям и усилиям его единомышленников нам удалось отстоять колледжное образование в нашей стране ещё до 2019 года. Почему это так важно? Во-первых, те ребята, которые обучаются в наших колледжах – Юридическом, Экономико-правовом и Медицинском колледжах переходят сразу на третий курс Национального университета «Одесская юридическая академия» или Международного гуманитарного университета, показывая очень высокий уровень знаний, даже выше, чем у однокурсников, которые учились в университете с первого курса, ведь ранняя профориентация даёт стимул развиваться и совершенствовать свои знания. Во-вторых, по окончании колледжа его выпускники получают диплом младшего специалиста, который уже даёт право трудоустроится по выбранной специальности. Статистика показывает, что в нынешнем году около 30 % абитуриентов не набрали необходимое количество баллов, и сегодня у них появился шанс поступить в колледжи и в дальнейшем получить высшее образование без сдачи ВНО. Более того, в наших колледжах действует система заочного обучения, которая была инициирована президентом наших университетов и на данный момент она уже реализовывается. Иными словами, вы можете поступить в колледж на заочное отделение и продолжать обучение в школе, получив на выходе и аттестат о полном среднем образовании, и диплом младшего специалиста. Параллельно с колледжами сейчас идёт вступительная кампания в профессионально-технические училища, которые в этом году также хотели закрывать. Когда по всей Европе, да и по всему миру прослеживается тенденция увеличения количества профессионально-технических училищ, в нашей стране их почему-то хотят ликвидировать. Опять-таки благодаря поддержке Сергея Кивалова это звено образования в Украине удалось сохранить. Для нас это очень важно, ведь в структуре нашего вуза функционирует сразу несколько таких училищ. Рабочие специальности на сегодняшний день очень востребованы, ведь огромное количество предприятий нуждается в таких кадрах, а в нашей стране практически нет учебных заведений, где их готовят. И я уверен, что в этом году у нас будет большой набор и в колледжи, и в профтехучилища, ведь мы даём молодым людям шанс получить востребованную специальность, быть нужным и работать в своей стране.

- В этом году при поступлении в колледжи существуют определённые особенности для тех выпускников, которые закончили 9-й класс школы с отличием. Какие это особенности?

- Когда в колледже был выпуск, появилось предложение руководства университета, что те лучшие из лучших, которые получили аттестаты с отличием будут зачисляться в колледж без сдачи каких-либо экзаменов по результатам собеседования, потому что они уже доказали свой высокий уровень знаний. Естественно, комиссия должна будет ещё с ними побеседовать, но всё равно это будет облегчённая система поступления. Наша принципиальная позиция, что и в Юридический колледж НУ «ОЮА» и в Экономико-правовой колледж должны поступать лучшие из лучших. Наши университеты уже зарекомендовали себя как на всеукраинском, так и на международном уровне, и мы должны удерживать высокую планку, в том числе, и относительно высокого уровня знаний у поступающих к нам.

- Сегодня стартовала вступительная кампания для выпускников школ, которые закончили 11 классов и для бакалавров, которые поступают в магистратуру Что Вы можете сказать по итогам первого дня работы приёмной комиссии? Что происходит сейчас в стенах университета и в приёмной комиссии?

- Скажу по правде, это очень напряжённая вступительная кампания, потому что, во-первых, нужно выбрать хороших абитуриентов, а во-вторых, не потерять их. Самое главное в этой ситуации – не ошибиться, потому что набрать можно многих, но как они потом себя проявят в учебном процессе. Но уже с самого первого дня молодые люди идут к нам поступать, идут довольно решительно, целенаправленно. Очередей мы не создаём, у нас налажена работа приёмной комиссии – мы создали электронные кабинеты и установили дополнительную компьютерную технику, где абитуриент может зарегистрировать и отправить все необходимые документы в режиме онлайн и сотрудники приёмной комиссии всегда помогают это сделать. Хочу подчеркнуть, что для тех, кто хочет поступить на бюджет, что необходимо ставить первый приоритет Национального университета «Одесская юридическая академия», потому что в нынешней вступительной кампании действует система приоритетов и если не поставить первый приоритет, можно просто не поступить на бюджет.

- Чем, по Вашему мнению, Национальный университет «Одесская юридическая академия» так привлекает абитуриентов?

- Ну наверное уже все знают о том, что в этом году 20-летие Национального университета «Одесская юридическая академия» и 170-летие Одесской юридической школы, а наш университет является прямым правопреемником Одесской школы права и даже в Постановлении Кабинета Министров о создании ещё тогда Одесской государственной юридической академии было записано, что она является правопреемником тех академических традиций. Именно наш университет сегодня включил в себя лучших из лучших, так как ещё тогда, когда создавался наш вуз, 90% и студентов, и преподавателей перешли именно в Одесскую юридическую академию. Поэтому тот базис профессорско-преподавательского состава, который был заложен тогда, получил свое максимальное развитие. Именно у нас сегодня действует 5 специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. У нас работает более 500 кандидатов и докторов наук, которые дают образование нашим студентам. То есть те академические, те правовые традиции, которые было заложены 170 лет назад, сегодня получили своё воплощение и развитие. Но помимо традиций у нас есть и новации, потому что мы один из наиболее динамично развивающихся вузов нашей страны, и думаю, что и Европы. Уверен, что про нашу материально-техническую базу знают абсолютно все – это и наши стадионы, учебные корпуса, общежития. Помимо этого в учебный процесс внедряются самые главные новинки. Один из наших преподавателей создал так называемый чат-бот – это ассистент-робот, который даёт возможность студентам уже сегодня получать консультации в онлайн режиме по курсу морского и таможенного права. В Украине таких аналогов нет, и он едет сейчас в Нью-Йорк представлять эту разработку. Также в университете создана IT-лаборатория, которая занимается разработкой собственных авторских IT-программ, в частности это мобильное приложение на базе Android. Сейчас оно пока что работает в тестовом режиме, но буквально через два-три месяца оно будет работать и на других площадках. При помощи данного мобильного приложения студенты смогут со смартфона изучить всё расписание, просмотреть все свои оценки и показатели посещаемости в личном электронном кабинете, познакомиться с любым преподавателем и получить доступ к общению с ним, а также получать все новости, которые отображены на сайте в онлайн режиме. Это та площадка, которой на сегодняшний день, наверное, нет ни в одном университете.

- Мобильное приложение - это полностью разработка студентов, или всё же преподаватели также принимали в ней участие?

- Это разработка создана нашей IT-лабораторией, в которой работают как студенты, так и преподаватели. В свободное от науки время они занимаются созданием и совершенствованием мобильного приложения нашего университета. Помимо этого, также нашими специалистами разработана специальная программа автоматизированной работы следователя, детектива и прокурора, это также наша авторская программа, которая даёт возможность в рамках курса уголовного процесса, уголовного права иметь возможность полностью окунуться в работу следователя, детектива и изучить те нюансы, которые на сегодняшний день необходимы хорошим специалистам в правоохранительной сфере. Более полугода назад к нам приезжал глава Национального антикоррупционного бюро Артём Сытник и предложил в рамках Института уголовной юстиции создать экспериментальную группу по детективам. Этот институт сегодня только начинает развиваться в Украине и именно у нас будет создана специальная группа детективов, которые в процессе обучения будут получать специальные навыки. Разумеется, что сразу после университета они не смогут стать детективами, ведь есть законодательные требования относительно двухлетнего стажа работы, однако они будут обладать всеми теми необходимыми навыками и компетенциями и соответствовать всем требованиям, которые к ним выдвигаются. Первая такая специализированная группа студентов будет создана уже в этом учебном году. Помимо этого, у нас создаётся новый курс, он уже разработан и внедряется на факультете гражданской и хозяйственной юстиции это IT-право, медиаправо и электронные суды. Это те новинки, которые сегодня существуют уже в рамках украинского законодательства, это то, что сегодня востребовано на рынке труда. Наш университет идёт не просто в ногу со временем, но и чуть-чуть впереди него, и у нас внедряются новые специальности, новые специализации, которые дадут возможность нашим студентам быть востребованными на рынке труда.

- Современный абитуриент и студент требует к себе повышенного внимания, а поэтому кроме традиционных форм обучения приветствуются также и неформальные формы. Речь идёт о коворкинговых пространствах, использование которых в Одессе и Одесской области стремительно развивается. Одесская юракадемия стала самым первым вузом, который внедрил свободные пространства на своей базе. За год существования этих площадок показали ли они свою эффективность, нравятся ли они студентам?

- Во-первых я хочу сказать, что создание подобных коворкинговых площадок было инициативой самих студентов. Президент нашего университета Сергей Кивалов поддержал эту инициативу, и сейчас на базе академии функционирует около 5 таких площадок. Мы сотрудничаем с, пожалуй, самым известным в нашем городе коворкингом Impact Hub Odessa, совместно с которым в университете было создано пространство In Space, где в тёплое время года проводятся встречи студентов с зарубежными гостями, открытие лекции и мастер-классы. Ещё одним интересным проектом стали вечерние кинопоказы в читальном зале университета, который по своему техническому оснащению и интерьеру может по праву считаться самым лучшим в Украине. Увлекательный фильм, тёплая дружеская атмосфера – всё это располагает студентов больше общаться друг с другом. В дальнейшем мы планируем открыть на базе нашего университета еще несколько коворкинговых пространств, ведь это лучшее место для реализации различного рода самых современных, нетрадиционных, живых форм образования, которые уже стали повседневностью в учебном и коммуникационном процессе нашего университета.

И ещё… Хотелось бы обратить внимание абитуриентов и всех заинтересованных, на самый, пожалуй, важный момент. Государство устранилось от процесса трудоустройства выпускника, сняв с вуза обязанность находить первое рабочее место молодому специалисту. И только эти два вуза, НУ «ОЮА» и Международный гуманитарный университет, осуществляют полный цикл — от профтехучилища или колледжа— через университет— до гарантированного трудоустройства. Хорошая традиция заключения договоров о трудоустройстве для практически 100 % выпускников с госучреждениями, юридическими и нотариальными канторами, частными фирмами делает наши вузы исключительно привлекательными и популярными среди абитуриентов.