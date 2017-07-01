Начался второй отборочный тур 6-го общегородского конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя» (анонс)

По инициативе Почетного гражданина города Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова объявляется второй отборочный тур 6-го общегородского конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя», посвященного Дню города.

Для участия во втором туре, который состоится 5 августа 2017 года в 11:00 в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» по адресу: улица Академическая, 2, приглашаются все желающие. Начало регистрации в 10:00. Победители конкурса будут удостоены премий.

Контактные телефоны – 067 395 25 57 – 093 530 79 49