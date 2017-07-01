С дипломом во взрослую жизнь

В черных мантиях и конфедератках счастливые выпускники сегодня получают свои путёвки в жизнь – дипломы об окончании одного из самых престижных высших учебных заведений Международного гуманитарного университета и Экономико-правового колледжа. А для выпускников факультета искусства и дизайна кафедры кино и телеискусства сегодня двойной праздник – они являются первым выпуском, и получая дипломы, чувствуют особую гордость.
Также этот день является особенным и для выпускников ещё одного структурного подразделения вуза – Медицинского института. Впервые из стен МГУ выпускаются профессиональные стоматологи. Специально для них были созданы две современные университетские поликлиники, чтобы будущие специалисты вместе с опытными врачами-стоматологами могли оттачивать своё мастерство. Кроме того, в структуре Медицинского института также действует факультет, который осуществляет подготовку будущих фармацевтов и провизоров.
Отметим, что специальности международное право и правоохранительная деятельность на базе Института национального и международного права МГУ являются уникальными для Юга Украины. Выпускники получают сразу два диплома – юриста и переводчика. Еще одна особенность – стопроцентное трудоустройство.
А вот выпускники факультета лингвистики и перевода на протяжении всего периода обучения изучают два основных иностранных языка и третий по выбору. Диапазон основных языков очень обширный – это английский, немецкий, французский, арабский, китайский, турецкий. Выбор третьего иностранного языка более чем широк – среди них есть польский, японский, новогреческий, итальянский и испанский языки. По окончании вуза выпускники получают престижные дипломы переводчика, филолога и учителя иностранных языков.
Грамотных управленцев и высококвалифицированных экономистов готовят на факультете экономики и менеджмента. Здесь можно также получить такие востребованные специальности, как международные экономические отношения, компьютерная инженерия и другие.
Президент Международного Гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил выпускников с успешным окончанием учебы. Так же Сергей Кивалов отметил, МГУ сегодня – это наиболее динамично развивающееся учебное заведение, которое в этом году отмечает свое пятнадцатилетие. Вуз обладает четвертым наивысшим уровнем аккредитации и выдаёт дипломы государственного образца. Здесь успешно функционируют факультеты лингвистики и перевода, экономики и менеджмента, искусства и дизайна, Институт национального и международного права, а также Медицинский институт.
Дипломы младших специалистов в этот день получили также выпускники Экономико-правового колледжа МГУ. Для выпускников и их родителей этот день стал очень волнительным и долгожданным.
Напомним, обучение в экономико-правовом колледже проводится по наиболее востребованным на рынке труда специальностям: правоведение, экономика предприятий, дизайн, иностранные языки, перевод, обслуживание компьютерных сетей и систем, а также оценочная деятельность. Студенты могут обучаться как на стационарной, так и на заочной форме.
В этом году в Международном гуманитарном университете отрылся целый ряд очень перспективных и востребованных специальностей: правоохранительная деятельность, спортивный менеджмент, менеджмент в здравоохранении, управление в таможенном деле и другие. Вступительная кампания в вуз продлится до 26 июля, выпускники девятых классов могут подавать документы в Экономико-правовой и Медицинский колледжи до 22-го июля, а выпускники одиннадцатых классов до 8 августа на базе двух сертификатов Внешнего независимого оценивания.