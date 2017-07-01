С дипломом во взрослую жизнь

В черных мантиях и конфедератках счастливые выпускники сегодня получают свои путёвки в жизнь – дипломы об окончании одного из самых престижных высших учебных заведений Международного гуманитарного университета и Экономико-правового колледжа. А для выпускников факультета искусства и дизайна кафедры кино и телеискусства сегодня двойной праздник – они являются первым выпуском, и получая дипломы, чувствуют особую гордость.

Также этот день является особенным и для выпускников ещё одного структурного подразделения вуза – Медицинского института. Впервые из стен МГУ выпускаются профессиональные стоматологи. Специально для них были созданы две современные университетские поликлиники, чтобы будущие специалисты вместе с опытными врачами-стоматологами могли оттачивать своё мастерство. Кроме того, в структуре Медицинского института также действует факультет, который осуществляет подготовку будущих фармацевтов и провизоров.

Отметим, что специальности международное право и правоохранительная деятельность на базе Института национального и международного права МГУ являются уникальными для Юга Украины. Выпускники получают сразу два диплома – юриста и переводчика. Еще одна особенность – стопроцентное трудоустройство.

А вот выпускники факультета лингвистики и перевода на протяжении всего периода обучения изучают два основных иностранных языка и третий по выбору. Диапазон основных языков очень обширный – это английский, немецкий, французский, арабский, китайский, турецкий. Выбор третьего иностранного языка более чем широк – среди них есть польский, японский, новогреческий, итальянский и испанский языки. По окончании вуза выпускники получают престижные дипломы переводчика, филолога и учителя иностранных языков.

Грамотных управленцев и высококвалифицированных экономистов готовят на факультете экономики и менеджмента. Здесь можно также получить такие востребованные специальности, как международные экономические отношения, компьютерная инженерия и другие.

Президент Международного Гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил выпускников с успешным окончанием учебы. Так же Сергей Кивалов отметил, МГУ сегодня – это наиболее динамично развивающееся учебное заведение, которое в этом году отмечает свое пятнадцатилетие. Вуз обладает четвертым наивысшим уровнем аккредитации и выдаёт дипломы государственного образца. Здесь успешно функционируют факультеты лингвистики и перевода, экономики и менеджмента, искусства и дизайна, Институт национального и международного права, а также Медицинский институт.

Наши студенты стажируются за рубежом – в Соединенных Штатах Америки, Турции и Греции, с недавних пор – уже в Австрии, Германии, Великобритании и Китайской Народной Республике, участвуют в международных научных конференциях и уровень своих знаний подтверждают на деле, трудясь в различных сферах народного хозяйства, экономики, учреждениях города. Сегодня у нас состоялся первый выпуск врачей – стоматологов. Для Медицинского института была необходима база практики, и мы открыли две современных стоматологических клиники. Я также очень рад, что сегодня выпускники Экономико-правового колледжа МГУ получают дипломы. Выпускники колледжа имеют привилегии в получении высшего образования. По окончанию Экономико-правового колледжа они имеют возможность поступить сразу на третий курс Международного гуманитарного университета без сдачи ВНО. Сегодня у нас состоялся выпуск студентов факультета искусства и дизайна кафедры кино и телеискусство. Здесь учатся очень талантливые ребята. Многие из них уже работают на телевиденье. Я видел очень интересные работы наших студентов – социальные ролики и документальные короткометражные ленты. Мы очень гордимся нашими выпускниками и их успехами. Наша молодежь – это будущее нашей страны! Я искренне поздравляю всех выпускников. Хочу пожелать им профессиональной самореализации и успехов во всех их начинаниях. — говорит Президент МГУ Сергей Кивалов.

Дипломы младших специалистов в этот день получили также выпускники Экономико-правового колледжа МГУ. Для выпускников и их родителей этот день стал очень волнительным и долгожданным.

У нас сегодня очень большой праздник, который бывает лишь раз в жизни, мы получаем наши долгожданные дипломы. Я бы хотела от всего сердца поблагодарить наших родителей, руководство колледжа, а также лично Сергея Кивалова, без которого у нас бы не было возможности обучаться в таких прекрасных учебных заведениях. — рассказывает выпускница Экономико-правового колледжа МГУ, Анна.

Напомним, обучение в экономико-правовом колледже проводится по наиболее востребованным на рынке труда специальностям: правоведение, экономика предприятий, дизайн, иностранные языки, перевод, обслуживание компьютерных сетей и систем, а также оценочная деятельность. Студенты могут обучаться как на стационарной, так и на заочной форме.

От лица всех выпускников факультета экономики и менеджмента хочу выразить искреннюю благодарность почетному президенту МГУ Сергею Кивалову, руководству нашего колледжа, нашим преподавателям и кураторам за то, что обучали нас, заботились и переживали за нас. Это время, которые мы учились – незабываемо. Здесь мы получили все необходимые знания и готовы идти во взрослую жизнь! Спасибо за такую прекрасную возможность! — говорит выпускница факультета экономики и менеджмента МГУ, Анастасия.

В этом году в Международном гуманитарном университете отрылся целый ряд очень перспективных и востребованных специальностей: правоохранительная деятельность, спортивный менеджмент, менеджмент в здравоохранении, управление в таможенном деле и другие. Вступительная кампания в вуз продлится до 26 июля, выпускники девятых классов могут подавать документы в Экономико-правовой и Медицинский колледжи до 22-го июля, а выпускники одиннадцатых классов до 8 августа на базе двух сертификатов Внешнего независимого оценивания.