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  • Дата: Вчера, 22:06
Вчера, 22:06

Абитуриенты могут лично подавать документы в приёмных комиссиях вузов

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Абитуриенты могут лично подавать документы в приёмных комиссиях вузов

В Украине продолжается вступительная кампания в высшие учебные заведения. Согласно правилам, в этом году подавать документы можно было только в электронном виде через личный электронный кабинет. Однако система Единой государственной электронной базы работает некорректно, поэтому около 40 тыс. заявлений абитуриентов не были должным образом зарегистрированы. В связи с этим у абитуриентов, у которых возникли проблемы с регистрацией электронного кабинета, появилась возможность подать документы в бумажном виде в приёмных комиссиях вузов.

Абитуриенты могут лично подавать документы в приёмных комиссиях вузов

 

Марта Шинкарь, заместитель секретаря приёмной комиссии Юракадемии, рассказывает, что в случае сбоя системы Единой государственной электронной базы, заявки слетают, и абитуриент теряет возможность быть зарегистрированным.

В приёмной комиссии Национального университета «Одесская юридическая академия» по адресу улица Академическая, 2, решают эту проблему прямо в приёмной комиссии, где штат высококвалифицированных специалистов оказывает абитуриентам необходимую помощь в подаче документов.

Абитуриенты могут лично подавать документы в приёмных комиссиях вузов

 

Поэтому с сегодняшнего дня Министерством науки и образования было разрешено подавать документы в бумажной форме. Однако для Национального университета «Одесская юридическая академия» это не является проблемой. У нас есть большой штат высококвалифицированных специалистов, которые могут помочь в регистрации электронных кабинетов, в приеме документов. На сегодняшний день к нам обратилась большое количество абитуриентов, но компьютерное обеспечение, квалифицированные кадры и электронные терминалы позволяют избежать очередей,
— рассказывает Александр Кайтанский, заместитель секретаря приёмной комиссии Юракадемии.

В Международном гуманитарном университете по адресу Фонтанская дорога, 33, также создан консультационный центр, где абитуриентам оказывают необходимую техническую поддержку и помощь в регистрации документов для поступления.

Абитуриенты могут лично подавать документы в приёмных комиссиях вузов

 

Приёмная комиссия приглашает всех абитуриентов подавать заявления в бумажной форме в Международный гуманитарный университет, а также в Экономико-правовой и Медицинский колледжи. Абитуриенты, у которых возникли проблемы с подачей электронных заявлений, а также с регистрацией электронных кабинетов при МГУ, а именно в приёмной комиссии создан консультационный центр, который поможет всем абитуриентам оказать помощь в подаче заявлений,
— сообщила  Юлия Шарапановская, заместитель секретаря приёмной комиссии МГУ.

Абитуриенты могут лично подавать документы в приёмных комиссиях вузов

 



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