Одессу посетила делегация студентов-юристов из Индии

В Национальный университет «Одесская юридическая академия» прибыла делегация студентов-юристов из Республики Индия. Представители университетов Jindal Global University и AURO University посетили Одесскую Юракадемию с учебным визитом, в ходе которого они пообщались с руководством университета, а также прослушали лекции ведущих преподавателей университета на английском языке, которые были посвящены проблематике юридического образования, европейской интеграции и правовых аспектов новых информационных технологий.

Так, проректор НУ «ОЮА» по международным связям, профессор Вячеслав Туляков прочитал для иностранных студентов лекцию о традициях и новациях юридического образования на юге Украины и особенностях Одесской школы права.

Во время общения с иностранной делегацией президент университета, академик Сергей Кивалов подчеркнул значимость связей между народами Украины и Индии, указав на неисчерпаемые возможности, открывающиеся в познании новых граней юриспруденции при обучении в Одесской юридической школе:

Я очень благодарен Вам, что Вы приехали к нам так из далека, ведь то, что вы находитесь сегодня здесь означает, что Вам интересна наша стана и наша правовая система. И сегодня у Вас будет прекрасная возможность узнать больше об украинской правовой системе и открыть для себя Одесскую юридическую школу. Но кроме учебных моментов вы обязательно должны познакомиться с нашим городом, с его достопримечательностями, посетить интересные места Одессы. Я думаю, вы уже отметили для себя, что наш город очень мультикультурный и очень гостеприимный. — подчеркнул Сергей Кивалов.

Кроме учебных мероприятий для иностранных гостей провели экскурсию по университету, в ходе которой они смогли ознакомиться с развитой материально-технической базой Одесской Юракадемии. У ребят сложилось очень хорошее впечатление о НУ «ОЮА», а некоторые даже отметили желание продолжить обучение и получить диплом магистра именно в нашем университете.

Шивам Гаргав учится Jindal Global University и в дальнейшем хочет работать юристом на государственной службе в своей стране. Он рассказал нам о правовой системе Индии и поделился планами на будущее:

Правовая система нашей страны в чём-то похожа на украинскую правовую систему, но всё же, значительно отличается. И главное отличие – наша правовая система в последнее время очень подвержена процессам глобализации, на мой взгляд, больше, чем в Украине. Мне очень понравилось в Национальном университете «Одесская юридическая академия», особенно меня заинтересовала возможность получить степень магистра по международному праву. Это сейчас очень востребованная специальность во всём мире и я планирую поступать в магистратуру именно в ваш университет.

Jindal Global University является одним из наиболее динамично развивающихся неприбыльных частных университетов Индии, специализирующихся в области права, международных отношений, менеджмента и журналистики. Jindal Global University считается лучшей приватной школой права в Индии. AURO University позиционируется как лучшая платформа для формирования будущих лидеров гуманитарной науки и образования Индии. В ходе встречи индийской делегации с руководством НУ «ОЮА» были достигнуты договорённости о дальнейшем сотрудничестве между университетами.

Напомним, именно в Одесской Юракадемии издали единственный в Украине учебник «Право Европейского Союза» и монографию «Введение в украинское право» на английском языке для юристов-международников. Также в этом году в Национальном университете «Одесская юридическая академия» открыта инновационная англоязычная магистерская программа по европейскому и международному праву, которая предполагает диплом магистра по специальности «Международное право» и возможность трудоустройства в международных и межправительственных организациях как в Украине, так и за рубежом.