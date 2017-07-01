Зелёная Одесса

Каждый день одесские коммунальщики выполняют работы по поддержанию зеленых зон Одессы в надлежащем состоянии.

Ведутся работы по уборке мусора, покосу травы, поливу деревьев и цветников, установке цветочных подвесных ваз, ваз с петуньей на опорах наружного освещения.

На этих фото результат их работы.

В дальнейшем работы будут выполняться по улицам: Разумовской (четная, нечетная стороны: от Прохоровского сквера до №№58-49), Екатерининской (от ул. М. Арнаутской - четная, нечетная стороны - до №№2, 2), Генуэзской (четная сторона: от №24/1 до ул. Посмитного и нечетная сторона: от №1/2 до Аркадии), Ак. Королева (четная, нечетная стороны: от пл. Независимости до ул. Архитекторской), Инглези (четная, нечетная стороны: от ул. Варненской до ул. Космонавтов), Космонавтов (четная, нечетная стороны: от ул. Инглези до ул. Генерала Петрова), б-ру Жванецкого (от ул. Преображенской, 2а до ул. Софиевской, 5), Приморскому б-ру, Старой Одессе (зеленая зона в границах домов №№1-3 и по ул. Гоголя, 1-5).