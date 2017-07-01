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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Зелёная Одесса

Категория: Первая полоса / Новости


Зелёная Одесса

Каждый день одесские коммунальщики выполняют работы по поддержанию зеленых зон Одессы в надлежащем состоянии.

Ведутся работы по уборке мусора, покосу травы, поливу деревьев и цветников, установке цветочных подвесных ваз, ваз с петуньей на опорах наружного освещения.

На этих фото результат их работы.

В дальнейшем работы будут выполняться по улицам: Разумовской (четная, нечетная стороны: от Прохоровского сквера до №№58-49), Екатерининской (от ул. М. Арнаутской - четная, нечетная стороны - до №№2, 2), Генуэзской (четная сторона: от №24/1 до ул. Посмитного и нечетная сторона: от №1/2 до Аркадии), Ак. Королева (четная, нечетная стороны: от пл. Независимости до ул. Архитекторской), Инглези (четная, нечетная стороны: от ул. Варненской до ул. Космонавтов), Космонавтов (четная, нечетная стороны: от ул. Инглези до ул. Генерала Петрова), б-ру Жванецкого (от ул. Преображенской, 2а до ул. Софиевской, 5), Приморскому б-ру, Старой Одессе (зеленая зона в границах домов №№1-3 и по ул. Гоголя, 1-5).

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Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
Зелёная Одесса
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