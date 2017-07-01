Студенты-юристы сняли видеоролик об университете

Уже ни для кого не секрет, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» учатся самые креативные и самые талантливые студенты. И подтверждение тому — многочисленные творческие проекты наших студентов, среди которых и новый презентационный ролик факультета Гражданской и хозяйственной юстиции о родном университете. Основной месседж этого ролика в том, что студенческая жизнь – это не только лекции, семинарские занятия и экзаменационные сессии, но ещё и целый калейдоскоп важных и интересных событий. В 4-х минутном видео талантливые студенты в непринуждённой форме рассказывают о буднях и праздниках студенческих лет — самого замечательного периода в жизни. Видео сопровождается приятной тематической музыкой. Научные конференции и дружеские посиделки во дворике университета, увлекательные лекции и встречи на высшем уровне, профессиональная практика в высших органах государственной власти и торжественная церемония вручения заветных дипломов о высшем юридическом образовании президентом НУ «ОЮА» Сергеем Киваловым – именно таким видят своё студенчество учащиеся факультета гражданской и хозяйственной юстиции.

Мы хотим показать, что обучение в Национальном университете «Одесская юридическая академия» - это не просто получение профессиональных знаний, но ещё и очень интересный и увлекательный процесс. В нашем университете проводится масса различных научных, культурных, спортивных мероприятий, у нас есть возможность разносторонне развиваться и интересно проводить свой досуг, - рассказал продюсер презентационного ролика, студент факультета гражданской и хозяйственной юстиции Алексей Приступ.