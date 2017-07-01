22 июля в библиотеке имени Эдуарда Багрицкого (улица Преображенская, 35-а) открылась экспозиция «Женщина-кошка», посвященная волонтерам-зоозащитницам и их подопечным, волонтеру Екатерине Бродской и слепой Малявке, волонтеру Татьяне Анисимовой и Солнышку. Организаторы – домашний приют «Кошачье царство» и волонтерская группа «Зорко одно лишь сердце». Фотографы – Вадим Шуварский и Татьяна Стрельникова.

По словам инициатора проведения выставки – волонтера Екатерины Бродской, у экспозиции информационно-просветительские цели. Организаторы хотят привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных, вместе с тем продемонстрировав, что такие беспризорные кошки (как и собаки) ничем не хуже домашних, породистых.