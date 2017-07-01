В Юракадемии открыли ряд новых специальностей

Прогресс не стоит на месте, общество развивается стремительными темпами, возникают всё новые и новые сферы человеческой деятельности, а, следовательно, зарождаются совершенно новые профессии, и возникает потребность в людях, имеющих знания и навыки, необходимые для этих профессий. При этом очень важно, чтобы именно система образования первой реагировала на такие изменения и быстро перестраивалась под новые запросы рынка труда. Учитывая необходимость подготовки специалистов, в которых на сегодняшний день нуждается наше общество, в этом учебном году в Национальном университете «Одесская юридическая академия» был внедрён ряд востребованных специальностей. Уже сейчас в университете идёт набор на такие новые специальности как: международное право, правоохранительная деятельность, психология, международная журналистика, а также публичное управление и администрирование.

В Юракадемии стартует инновационная магистерская программа по международному праву и праву Европейского Союза. В рамках этой программы все занятия, как лекционные, так и семинарские будут проводиться исключительно на английском языке, кроме того в учебном процессе будут привлекаться в качестве лекторов профессора и практикующие в сфере международного права юристы из зарубежных стран. Обучение на данной магистерской программе предполагает диплом магистра по специальности «Международное право» и возможность трудоустройства в международных и межправительственных организациях, как в Украине, так и за рубежом.

Кроме специальности «Международное право», в НУ «ОЮА» открылась магистратура по специальности «Международная журналистика», где кроме журналистских дисциплин студенты также будут изучать международное право и дипломатию. Обучение по данной специальности предполагает проведение для студентов мастер-классов, тренингов и лекций от ведущих украинских и зарубежных журналистов и дипломатов. Журналист-международник – это профессия, востребованная во всём мире, а поэтому выпускники факультета журналистики смогут работать в сфере медиа в любой стране. Важной особенностью данной специальности является то, что поступить на неё можно на основании диплома бакалавра по абсолютно любой специальности.

В настоящее время в нашей стране осуществляется всестороннее реформирование правоохранительной системы. Одним из важнейших аспектов перезагрузки и дальнейшего усовершенствования в данной сфере является качественная подготовка специалистов для правоохранительных органов в Украине. В ответ на наметившиеся тенденции в Одесской Юракадемии была создана новая специальность «Правоохранительная деятельность», набор на которую также открыт с этого года. При подготовке будущих правоохранителей используются новейшие технологии, призванные ознакомить студентов с реальными условиями выполнения процессуальных действий. К услугам студентов современная учебная аудитория – «Автоматизированное рабочее место следователя, детектива и прокурора», Центр тестирования на полиграфе ( «Детекторе лжи»), а также специальный полигон осмотра места происшествия. По окончанию университета выпускники смогут работать в Национальной полиции Украины, судах общей юрисдикции, органах прокуратуры, налоговых и таможенных органах, детективных агентствах.

Официальная статистика гласит, что на сегодняшний день наиболее популярными среди современных абитуриентов являются экономические специальности. Ввиду такой высокой популярности, а также большой потребности управленцев в разных сферах общественной жизни в Национальном университете «Одесская юридическая академия» было принято открыть две новые управленческие специальности – «Публичное управление и администрирование», а также «Менеджмент».

Следует особо подчеркнуть, что для поступления в магистратуру на все вышеперечисленные специальности не нужно сдавать внешнее независимое оценивание.

Помимо новых магистерских специальностей, с текущего года набор на подготовку по новой специальности открылся и на бакалаврате. Наверное, нет необходимости долго рассказывать о преимуществах такой специальности как «Психология». Стоит лишь отметить, что в 21 веке кроме отраслевых дисциплин психология так или иначе переплетается со всеми без исключения сферами общественной жизни, а без знаний основ психологии просто невозможно представить себе такие модные и популярные в наше время профессиональные направления, как маркетинг, PR, HR, кризис-менеджмент и другие. Подготовка по специальности «Психология» дает студентам уникальную возможность еще глубже и качественнее понять смысл многих процессов, связанных с личностью и обществом. Психология является самостоятельной отраслью знаний, но она также глубоко связана с социологической и политической науками. С целью обеспечения комплексного подхода к обучению на базе факультета психологии, политологии и социологии создана новая кафедра - социологии и психологии. И уже совсем скоро университет станет новым центром подготовки высококвалифицированных специалистов – психологов.