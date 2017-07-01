Проект «Открытый университет» реализовывается в Одессе

Можно ли выбрать для себя ряд учебных программ и предметов, которыми бы ты хотел заниматься, а остальные исключить из своего поля зрения? Любой школьник и студент ответит «нет». Ведь что, когда и в каком объеме изучать, диктует нам сначала строгая школьная программа, а затем и высшее учебное заведение, куда мы пришли получать знания.

Да, выбор всегда за вами – такой ответ даст инновационный проект под названием «Открытый университет», который стартовал в Одессе при организации и содействии факультета журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия», Института по международному сотрудничеству немецкой ассоциации университетов ОО «Молодежный центр эффективных коммуникаций», Одесской областной универсальной библиотеки им. М.С. Грушевского.

Именно такую цель – развитие неформального образования взрослых людей по их собственному выбору, путем проведения лекций, мастер-классов, интенсивных тренингов, клубных встреч и общений друг с другом.

Данный проект пока рассчитан на полгода, и слушателям «Открытого университета» этого семестра будут представлены тренинги по неформальному образованию, эффективной коммуникации, медиаграмотности. Для желающих будет работать гражданский лекторий, разговорный клуб, литературное кафе. Слушатели курса также смогут изучить основы фото и видео мастерства, а все вместе высказать свое мнение по этим и другим предметам на форуме социокультурного развития города.

Как рассказала руководитель проекта, профессор, декан факультета журналистики Одесской Юракадемии Татьяна Кузнецова, подобные формы обучения давно популярны в странах Европы и США. Особенно много внимания уделяется гражданскому образованию населения в Германии. Ассоциацией немецких городов вот уже пятьдесят лет поддерживается сеть народных университетов по всей стране. В таком открытом университете любой желающий может получить знания именно по тому предмету, который его больше всего интересует на сегодняшний день, неважно, что это будет – испанский язык или углубленное изучение истории древнего Рима.

Также подобные неформальные встречи дают также возможность узнать, чем в данное время больше всего интересуется население, какие вопросы в музыке, философии, живописи, истории, прикладных социальных науках волнуют людей, занимают их ум и воображение, а это, считают организаторы, очень важно.

По словам Татьяны Кузнецовой, проект «Открытый университет» работает уже с июня, в рамках программы на разных площадках были проведены лекции по гражданскому образованию.

Литературное кафе начало функционировать с июля. Здесь желающие могут в вечернее время послушать музыку, почитать стихи. Днем в технически оснащенном современном зале Одесской областной универсальной библиотеки им. М.С. Грушевского, будут проходить тренинги по журналистике, фото и видео делу, ораторскому искусству.