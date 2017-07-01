Новые востребованные специальности в Международном гуманитарном университете

В XXI веке рыночные отношения проникли во все без исключения сферы жизни, в том числе и в сферу образования. И если ещё 5-10 лет назад абитуриенты упорно сражались на конкурсном отборе за право учится в том или ином вузе, то на сегодняшний день ситуация кардинально поменялась - теперь скорее вузы сражаются за то, чтобы сделать как можно больший набор студентов. Нынешнюю «продвинутую» молодёжь больше не интересует перспектива 5-6 лет учиться в университете, чтобы получить «хоть какое-то высшее образование». Сейчас молодые люди хотят получать реальные знания и навыки, которые пригодятся им на работе и в жизни, а не просто красивую «корочку». Однако, далеко не все украинские вузы готовы предоставить своим студентам действительно качественное, а главное, ориентированное на будущую профессию образование. А поэтому в условиях конкурентной борьбы битву за студентов выигрывают лишь те высшие учебные заведения, которые идут в ногу со временем и готовы оперативно перестраиваться под меняющийся рынок труда. Важным моментом в этом отношении является мониторинг востребованности профессий и специальностей на украинском и зарубежном рынке труда и составление учебных программ, соответствующих результатам такого исследования. Удачным примером использования такого подхода среди одесских вузов можно назвать Международный гуманитарный университет. С этого года в МГУ открыт набор на ряд новых востребованных специальностей, таких как спортивный менеджмент, менеджмент в здравоохранении, правоохранительная деятельность, арт-менеджмент и продюссирование, управление в таможенном деле, а также новые специализации – педагогическая на факультете лингвистики и перевода и морское и таможенное право на базе Института национального и международного права.

В настоящее время в нашей стране осуществляется всестороннее реформирование правоохранительной системы. Одним из важнейших аспектов перезагрузки и дальнейшего усовершенствования в данной сфере является качественная подготовка специалистов для правоохранительных органов в Украине. В ответ на наметившиеся тенденции в Международном гуманитарном университете на базе Института Национального и международного права была создана новая специальность «Правоохранительная деятельность», набор на которую открыт уже с этого года. Поступить на данную специальность можно на основе диплома бакалавра, полученного по любой специальности либо диплома магистра в случае желания получить второе высшее образование. Подготовка будущих сотрудников правоохранительных органов будет осуществляться высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, кроме того, особое внимание будет уделяться физической подготовке студентов. Таким образом, выпускники будут обладать всеми необходимыми навыками для сдачи физических нормативов при трудоустройстве в Национальную полицию и другие силовые структуры.

По окончанию университета выпускники получают диплом государственного образца по направлению подготовки «Гражданская безопасность» специальности «Правоохранительная деятельность», дающий право работы в Национальной полиции Украины, судах общей юрисдикции, органах прокуратуры, налоговых и таможенных органах, детективных агентствах.

Развитие морехозяйственного комплекса и таможенного дела является одним из приоритетных направлений не только города Одессы, но и всей нашей страны. Ввиду значительной востребованности и перспективности данного направления на факультете экономики и менеджмента с этого года открыта новая специальность - «управление в таможенном деле», а на базе Института Национального и международного права – новая специализация – морское и таможенное право.

А вот на факультете экономики и менеджмента МГУ, начиная с нового учебного года, будут готовить высококвалифицированных специалистов по таким специальностям как «спортивный менеджмент», «менеджмент в здравоохранении», а также «управление в таможенном деле». Специализация «спортивный менеджмент» на данный момент является первой на юге Украины, её открытие во многом обусловлено популярностью среди студентов и перспективами развития данного направления в нашем городе. Одесса имеет прекрасные перспективы для развития спортивной отрасли и проведения многих спортивных соревнований как всеукраинского, так и международного масштаба. А поэтому в нашем городе нужны специалисты, которые могли бы на высоком уровне организовывать подобные мероприятия, как это происходит во всём мире.

Ещё одна инновационная и востребованная специальность, набор на которую открыт с 2017 года – менеджмент в здравоохранении. Это достаточно молодая отрасль менеджмента, которая уже успела занять прочные позиции в вузах многих стран мира. Ведь для эффективного руководства медицинским учреждением недостаточно быть только врачом, необходимы ещё и управленческие навыки. Именно таким навыкам и будут обучать студентов на магистратуре по специальности «менеджмент в здравоохранении», по окончанию которой выпускники смогут занять руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях всех форм собственности, как в Украине, так и в зарубежных странах.

Также на факультете лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета было принято решение открыть новую педагогическую специализацию. На сегодняшний день профессия учителя английского языка очень востребована и достаточно хорошо оплачивается. Теперь на третьем курсе студенты могут выбирать направление своего дальнейшего обучения - либо углублённо изучать педагогику и методику преподавания и по окончании бакалаврата получить квалификацию учителя двух иностранных языков и зарубежной литературы, либо выбрать для изучения третий иностранный язык. Помимо ценных теоретических знаний, будущие учителя получают хорошую практическую подготовку во время профессиональных педагогических стажировок, как в Украине, так и в зарубежных странах.

Факультет искусства и дизайна также внёс свою новинку во вступительную кампанию 2017 года, открыв с текущего года набор на специальность «арт-менеджмент и продюссирование». Теперь здесь будут готовить дипломированных продюсеров для кино и телевидения, ивент-менеджеров и пиарщиков.