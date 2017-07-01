В Одессе прошел семинар повышения квалификации адвокатов

Не так давно Национальный университет «Одесская юридическая академия» подписал Меморандум о сотрудничестве с Национальной ассоциацией адвокатов Украины, а в прошлую субботу состоялось масштабное мероприятие в рамках этого сотрудничества – семинар повышения квалификации адвокатов Одесской области, в котором приняли участите также и адвокаты из других регионов Украины. На официальном открытии семинара со вступительным словом к его участникам обратился Глава совета адвокатов Одесской области, заслуженный юрист Украины Иосиф Бронз. Также Иосиф Львович прочитал для присутствующих лекцию об особенностях подготовки и провозглашения защитной речи адвоката.

Далее участников семинара ожидал насыщенный лекционный день – в качестве лекторов выступили ведущие сотрудники судейского корпуса Украины, а также представители адвокатуры. В ходе лекций обсуждались актуальные вопросы судебной практики рассмотрения споров о признании сделок недействительными, тактики защиты в уголовных производствах по факту преступлений против жизни и здоровья личности, адвокатской этики и другие. В любой момент лекции участники семинара имели право задавать докладчикам все интересующие вопросы по теме лекции.

Закон Украины «Про адвокатуру и адвокатскую деятельность» прямо предписывает обязанность адвокатов каждый год повышать свою профессиональную квалификацию. Есть несколько вариантов повышения квалификации – это и написание научных статей по актуальным проблемам современной юриспруденции, и подписка на профильные издания, но самым эффективным методом, без сомнения, является посещение обучающих семинаров, тренингов и мастер-классов. И сегодня мы проводим как раз такой обучающий семинар. По его результатам адвокаты, принявшие в нём участие, получат не только соответствующие сертификаты, но и 5 баллов за повышение квалификации из 10 необходимых за год. Важно отметить, что это ежегодное мероприятие, которое проводится во всех регионах Украины, ну а в городе Одессе мы уже не первый раз проводим наш семинар именно в стенах Одесской юридической академии. — подчеркнул начальник отдела организации мероприятий департамента профессии Национальной ассоциации адвокатов Украины Андрей Нахалов.

Около 600 участников семинара повышения квалификации адвокатов – это лучшие юристы Одессы и других регионов Украины. В соответствии с требованиями адвокатской практики, они обязаны каждый год принимать участие в подобных тренингах. По окончании цикла лекций все его участники получили соответствующие сертификаты.

В связи с частыми сменами в законодательстве, я считаю, что адвокат должен постоянно учиться и обучаться. Поэтому такие мероприятия важны и должны проводиться чаще. — рассказал адвокат Денис Чумаченко.

В любом случае, это теоретические знания. Здесь будут выступать судьи верховного суда. Это полезно знать любому адвокату независимо от стажа. — высказала своё мнение адвокат Виктория Димитриева.

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) – всеукраинская негосударственная некоммерческая неприбыльная профессиональная организация, объединяющая всех адвокатов Украины с целью обеспечения реализации задач адвокатского самоуправления, созданная на основе профессиональной принадлежности. Одесская юридическая академия уже не первый год подряд сотрудничает с НААУ по части организации и проведения различных региональных и всеукраинских мероприятий, направленных на повышение профессиональной квалификации адвокатов в Украине. Отметим, что Юракадемия – один из немногих вузов, где проходят подготовку будущие адвокаты. А благодаря заключенному меморандуму о сотрудничестве между вузом и Национальной ассоциацией адвокатов Украины, перед выпускниками открываются широкие возможности трудоустройства в различных адвокатских объединениях.