В центре внимания Украинской морской партии – новые социальные программы

25 июля в стенах Одесского городского совета состоялось очередное заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. На нем обсуждались важные вопросы, которые будут вынесены на завтрашнюю сессию.

Один из наиболее основных и важных пунктов сессионного заседания для жителей города – программа развития жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 год. Согласно плану городских властей, эта программа предусматривает ремонт аварийных сооружений, сетей, старого жилого фонда.

Действительно ни для кого не секрет, что жилой фонд города нуждается в незамедлительном обновлении, и такая программа для города крайне необходима. Мы должны не только строить новые дома, но и содержать в надлежащем состоянии имеющиеся жилые строения. По этой программе в 2018 году планируется выделить 144 миллиона гривен на эти цели. Я как депутат, в округе которого находятся преимущественно так называемые хрущевки, вижу, что назрела острая необходимость их ремонта. Ведь десятки лет там не проводились там никаких работ. Сейчас город взял на себя эту инициативу. Программа предусматривает интересные проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы.

— подчеркнул член фракции, депутат Одесского горсовета Владимир Корниенко.

Глава фракции УМП в Одесском горсовете Светлана Осауленко рассказала, что на заседании фракции интересные предложения внес руководитель комиссии по строительству и архитектуре, член фракции УМП Николай Крикливый:

Мы обсудили вопросы размещения городской рекламы и наполнения городского бюджета. Также наша фракция планирует выступить с инициативой создания единого реестра нового строительства в городе. Для этого следует разработать положение, которое позволит создать базу данных по новостроям, недостроям и долгостроям с указанием всех разрешительных документов и сроков строительства. Эта информация будет максимально доступной для всех заинтересованных граждан, и многие вопросы будут решаться значительно быстрей. А то люди зачастую не знают, кто строит и что возводится в том или ином месте, а потом обманутые инвесторы остаются один на один со своими проблемами.

Я надеюсь, сессия пройдет в деловом режиме, без эксцессов и неформальных ситуаций. Необходимо развиваться, двигаться вперед, что и делает городская власть и наша фракция УМП Сергея Кивалова.

— подытожила Светлана Викторовна.

На сессию будут вынесены и другие важные социальные программы: равенства, здоровья, «Безопасный город». Депутаты также рассмотрят важные вопросы аренды и выкупа земельных участков, льгот общественным организациям.