Специалисты из Германии обучают одесских студентов основам журналистики и кинематографии

На базе факультета журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия» прошла украинско-немецкая летняя школа для журналистов и кинематографистов. Журналистскому мастерству студентов обучала команда специалистов из Европейского Союза, среди которых известные YouTube блоггеры, писатели и представители медийной элиты Германии.

Впервые Кристиан Штоль побывал в нашем университете в прошлом году, он провёл мастер-класс для студентов факультета журналистики, всё прошло на достаточно высоком уровне, студентам очень понравилось. Пообщавшись с Кристианом в прошлом году, мы решили организовать сотрудничество между нашим факультетом и специалистами из Берлина и у нас возникла идея проведения летней школы журналистики. Нам удалось реализовать совместный учебный проект уже в этом году, на данный момент занятия в школе стартовали, и мы рады, что ребята проявляют интерес и хотят учиться чему-то новому. Среди слушателей школы – будущие магистры международной журналистики и это прекрасно, что они получают знания от ведущих европейских специалистов в сфере медиа, - подчеркнула декан факультета журналистики, профессор Татьяна Кузнецова.

Соорганизатор школы, автор, основатель и режиссёр «Schtol Media» Кристиан Штоль рассказал об основной направленности украинско-немецкой школы журналистики:

Основная цель данного проекта – дать украинским студентам понимание того, что представляет собой независимая журналистика. Я уверен, что в любой демократической стране мира профессия журналиста, прежде всего, должна быть независимой и для того, чтобы достичь определённого уровня развития демократии, нужно в первую очередь развивать независимую журналистику. Именно в этом направлении мы и будем работать со студентами факультета журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия» - это будет происходить в формате живого общения и обмена мнениями о будущем журналистики и о том, что мы конкретно можем сделать для развития в Украине независимой журналистики.

Помимо различных тренингов и мастер-классов непосредственно по журналистике, в рамках школы её участники также овладеют основами документальной кинематографии.