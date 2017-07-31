На страже гуманности

Под эгидой Международного Комитета Красного Креста, при участии Национального университета «Одесская юридическая академия» и Центра Имитационного Моделирования Национального Университета обороны Украины, в Одессе прошел семинар по международному гуманитарному праву.

Боевые действия на Востоке Украины актуализировали для нашей страны вопрос соблюдения и распространения международного гуманитарного права.

Распространение знаний по международному гуманитарному праву возложено на Украину в соответствии с положениями: ст. 47 Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г.; ст. 48 Конвенции об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г.; ст. 127 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г.; ст. 144 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 г.; ст. 83 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г.; ст. 19 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 1977 г.

Вооруженные конфликты, возникающие по всему миру, как правило, сопровождаются гуманитарными миссиями Международного Комитета Красного Креста.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) - это беспристрастная, нейтральная и независимая организация, цели и задачи которой имеют исключительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов и других ситуациях насилия.

Вот уже более 150 лет подряд МККК пытается облегчать страдания людей, связанные с войнами и насилием, повсюду, где бы эти люди ни находились. Деятельность МККК, сначала ограничивалась оказанием помощи больным и раненым в бою военнослужащим, однако она очень быстро распространилась и на другие категории пострадавших от войн и их последствий: военнопленных, гражданское население, перемещенных лиц, беженцев.

Международный Комитет Красного Креста – неправительственная, некоммерческая, нейтральная организация, на которую возложена святая и благородная миссия – хранителя международного гуманитарного права, - отметил профессор кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» Тимур Короткий.

В Украине МККК помогает лицам, пострадавшим в результате конфликта на востоке страны, и поддерживает работу Общества Красного Креста Украины. Сегодня в Украине действует шесть офисов организации: в Киеве, Донецке, Луганске, Славянске, Северодонецке и Одессе.

Со времени своего основания МККК последовательно добивается ограничения методов и средств ведения боевых действий. Организация оказала огромное влияние на становление и развитие современного международного гуманитарного права, она также выступает его гарантом и принимает все меры для того, чтобы распространять знания об основных нормах данной отрасли международного права и способствовать их соблюдению. Руководствуясь п. ж ч. 1 ст. 5 Устава, МККК разработал соответствующие программы, направленные на проведение образовательных мероприятий для распространения знаний о международном гуманитарном праве среди различных слоев населения.

Согласно положению преамбулы Договора между Правительством Украины и Международным Комитетом Красного Креста (МККК) об открытии Миссии МККК в Украине от 14.07.2004 г. стороны обязались вносить вклад в распространение знаний о международном гуманитарном праве. Консультативная служба МККК по международному гуманитарному праву охарактеризовала требование распространять знания по международному гуманитарному праву через соответствующее обучение для пяти групп: 1) вооруженные силы; 2) полицейские и правоохранительные органы; 3) студенты высших учебных заведений; 4) государственные должностные лица; 5) гражданское общество.

Под руководством Международного Комитета Красного Креста (МККК) 18-19 июля 2017 г. в Одессе прошел очередной семинар, посвященный консультации военнослужащих по вопросам соблюдения норм международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Со стороны МККК в семинаре приняли участие Майкл Пимб - делегат МККК по работе с вооруженными силами и органами безопасности, Максим Забалуев - председатель Офиса МККК в Одессе, Лимаренко Игорь Иванович - советник МККК по работе с Вооруженными Силами Украины и органами безопасности Украины. О международном гуманитарном праве при ведении боевых действий на море рассказал приглашенный эксперт Короткий Тимур Робертович - профессор кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия». Кроме того, в семинаре приняли участие представители Центра Имитационного Моделирования Национального Университета обороны Украины.

Делегаты от МККК рассказали военнослужащим об истории создания, миссии и деятельности МККК по защите гражданского населения. Игорь Лимаренко разъяснил содержание и особенности применения основополагающих принципов международного гуманитарного права - принципов различия, пропорциональности, принятие мер предосторожности, запрещения причинения излишних повреждений или страданий. Он также подчеркнул, что главным критерием оценки правильного решения при ведении боевых действий является сохранение жизни гражданских лиц и объектов жизнеобеспечения населения. Особое внимание уделялось необходимости выполнения требований международного гуманитарного права при принятии решений при ведении боевых действий.

Рассматривая особенности права морской войны, Тимур Короткий остановился на общих положениях международного гуманитарного права, применимых к вооруженным конфликтам на море, и тех особенностях, которые отличают этот институт. К ним докладчик отнес статус судов нейтральных государств, призовое право, блокаду.

Семинар состоял не только из теоретической, но и из практической части, где военнослужащие имели возможность использовать рекомендации по применению международного гуманитарного права при моделировании военных операций, как в наступлении, так и в обороне. Участники семинара были вовлечены в процесс выбора целей (виды целей, выбор целей, выбор оружия, оценка нанесенного поражения). Специально подготовленные МККК интерактивные видео также способствовали приближению тренировки к реальности.

В заключении делегаты МККК сделали акцент на том, что соблюдение норм международного гуманитарного права при ведении боевых действий свидетельствует о высокой квалификация армии государства и его авторитете на международном уровне. Как указывает председатель делегации Международного Комитета Красного Креста Алан Эшлиман: