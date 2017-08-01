В Украине стартовала вступительная кампания в аспирантуру

Лето, без сомнения самая горячая пора для всех поступающих в высшие учебные заведения. И если пик вступительной кампании на бакалавриат и в магистратуру пришёлся на июль и уже подходит к своему логическому завершению, то для желающих поступить в аспирантуру подача документов, а значит и сама вступительная кампания только стартует 1 августа. Сейчас среди выпускников вузов всё больше желающих продолжать обучение в аспирантуре и проводить свои собственные научные исследования. Однако, многие из них сталкиваются с той проблемой, что в университетах зачастую нет специализированных советов по защите диссертаций, а поэтому приходится обращаться в специализированные советы университетов других городов, что связано с немалыми временными и материальными затратами, а иногда и с вынужденным переездом в другой город. Всё это очень часто останавливает от поступления в аспирантуру, ведь написание диссертации предполагает собой длительную самостоятельную научную работу, при которой попросту нет времени на переезды и бесконечное разрешение организационных вопросов. Вместе с тем, в Одессе есть два вуза, которые предоставляют прекрасную возможность для молодых учёных защитить диссертацию и получить учёную степень, не выезжая из своего родного города. Такими вузами являются Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет.

С момента создания Национального университета «Одесская юридическая академия» в структуре вуза работает отдел аспирантуры и докторантуры, который является основной формой планомерной подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации. С 2016 года согласно новым требованиям Министерства образования и науки Украины в аспирантуре университета вместо привычных нам ранее кандидатов наук осуществляется подготовка докторов философии. Доктор философии (PhD) - это образовательная и одновременно первая научная степень, получаемая на третьем уровне высшего образования на основе степени специалиста (магистра).

Получить степень доктора философии можно по результатам обучения в аспирантуре и публичной защиты диссертации.

Аспирантура НУ «ОЮА» проводит образовательную деятельность по следующим специальностям 081 – «Право», 293 – «Международное право», 052 – «Политология», 033 – «Философия». Кроме того, специальность 081 - «Право» имеет четыре специализации: «Фундаментальная юриспруденция», «Публичное право», «Частное право и предпринимательство» и «Криминальная юстиция». В университете действует 5 специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, таким образом, учёным не нужно никуда ехать и обращаться в другие вузы – можно защититься в стенах родной alma mater.

Что касается Международного гуманитарного университета, здесь аспирантура открыта по таким специальностям как О81 – «Право» (специализации «Теория и история государства и права; история политических и правовых учений», «Гражданское и гражданский процесс; семейное право; международное частное право», «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», «Административное право и административный процесс; финансовое право; информационное право»), 082 – «Международное право», 073 –«Менеджмент» (специализация «Экономика и управления предприятиями (по видам экономической деятельности)»), 035 – «Филология» (специализации – «Сравнительное и типологическое языкознание», «Общее языкознание»), 034 – «Культурология». В МГУ также действует два специализированных совета – по праву и филологии.

Поскольку степень доктора философии является одновременно и образовательной, и научной, аспирантская программа и учебный план аспирантуры также состоят из образовательной и научной составляющих.

Образовательная составляющая включает четыре составляющие:

- Получение глубинных знаний по выбранной специальности;

- Овладение общенаучными (философскими) компетенциями;

- Приобретение универсальных навыков исследователя и педагогического мастерства;

- Получение языковых компетенций на уровне С1 Общеевропейских рекомендаций языкового образования.

Научная составляющая предусматривает проведение собственного научного исследования под руководством одного или двух научных руководителей и оформления его результатов в виде диссертации.

Нормативный срок подготовки доктора философии в аспирантуре составляет четыре года. Аспирант имеет право защититься досрочно, при условии прохождения всей образовательно-научной программы аспирантуры.

Подготовка научных кадров в аспирантуре Национального университета «Одесская юридическая академия» осуществляется на бюджетной основе за счёт государственного бюджета, а также на контрактной основе за счёт средств юридических или физических лиц, в Международном гуманитарном университете – исключительно на контрактной основе.

Поступление в аспирантуру обоих университетов производится на конкурсной основе в соответствии с Правилами приема университета, с которыми Вы можете ознакомится по ссылкам (Национальный университет «Одесская юридическая академия» Международный гуманитарный университет).

Приём документов в аспирантуру Национального университета «Одесская юридическая академия» продлится с 1 по 28 августа текущего года, в аспирантуру Международного гуманитарного университета – с 1 по 28 августа.