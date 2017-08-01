Проректор Одесской юридической академии попал в ДТП на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск

В результате дорожно-транспортной аварии возле поворота на село Андреево–Зорино Березанского района, произошедшей 1 августа, к сожалению, серьёзно пострадал и был травмирован проректор по учебно–методической и воспитательной работе в НУ «Одесская юридическая академия», кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины Юрий Полянский. Прибывшим на место трагического происшествия спасателям пришлось деблокировать пострадавшего из полностью разбитого легкового автомобиля. Юрия Евгеньевича скорая доставила в Березанскую центральную районную больницу.

Сегодня некоторые СМИ, в частности интернет-издание «Откат», распространили не достоверную информацию о том, что в результате аварии Юрий Полянский погиб. Хотим опровергнуть эти, не соответствующие действительности, факты. В данный момент Юрия Евгеньевича переправили на лечение в Одессу, его готовят к операции.

Весь коллектив НУ «Одесская юридическая академия» надеется на скорейшее выздоровление Юрия Евгеньевича и возвращение в строй незаменимого коллеги, организатора и чуткого педагога, а также — желает сил и терпения родственникам и близким в процессе его реабилитации.