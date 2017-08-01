Вот уже второй год подряд 4 августа в Украине отмечается День Национальной полиции. Этот праздник был утверждён Президентом Украины в честь ее исключительно важной роли в выполнении задач по охране прав и свобод человека, противодействии преступности, поддержании общественной безопасности и порядка. Несмотря на свой молодой возраст, Национальная полиция в первые годы показала свою эффективность и преданность народу Украины. Патрульные полицейские мужественно стоят на защите правопорядка и безопасности граждан и добросовестно исполняют свой профессиональный долг.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет активно сотрудничают с Национальной полицией Украины по вопросам подготовки патрульных полицейских и многие выпускники вузов сейчас отстаивают интересы гражданина и общества в её рядах. Благодаря хорошему уровню теоретических знаний и отменной тактической и физической подготовке наши выпускники показывают высокий уровень профессионализма во время исполнения своих обязанностей на службе в Нацполиции. В день Национальной полиции Украины искренне поздравляю с профессиональным праздником всех тех, кто выбрал этот нелёгкий путь служения народу! Крепкого здоровья, выдержки и сил!

— написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.